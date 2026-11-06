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▲民眾到國際旅展屏東館完成指定任務，就可把豐富好禮帶回家。（圖／屏東縣府提供）

年度旅遊盛會「2026台灣國際旅展」今（6）日至9日在台北南港展覽館一館四樓登場，屏東縣政府攜手在地觀光業者共同參展，展現豐富山海景觀、特色遊程及優質旅宿資源，並推出旅展限定優惠、消費滿額抽獎及互動好禮，邀請全台民眾把握秋冬舒適氣候，規劃一趟充滿陽光與療癒氛圍的南國之旅。屏東館集結御巧可可巧克力坊、大鵬灣觀光產業聯盟、恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會、民宿協會、旅行商業同業公會及觀光創生聯盟等在地業者，展售特色伴手禮、可可及海洋美食，提供最新旅遊資訊。展期間完成指定任務可獲好禮，館內當日消費滿699元可抽獎1次、滿999元抽2次、滿1,299元抽3次，讓民眾選購屏東好物還有機會帶回驚喜。縣府表示，屏東秋冬觀光活動接力登場，包括單車旅遊季、11月15日墾丁日本航空國際馬拉松、12月4日四重溪溫泉季，以及2027年元旦在滿州佳樂水舉辦的風域曙光路跑，從山海慢旅、運動觀光到溫泉體驗，展現南國多元魅力。此外，縣府持續推動「再來一屏！」獎勵旅遊計畫，符合資格團體最高每人可獲4,500元獎助，並推出「屏管家」AI智慧旅遊助理，整合交通資訊、多語服務及行程推薦，讓旅客輕鬆規劃行程。縣府也提醒民眾選擇合法旅宿，歡迎把握秋冬時節走訪屏東，感受南國山海風情。