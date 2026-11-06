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▲2026年「臺灣作曲家系列」將目光聚焦於被譽為臺灣現代音樂啟蒙導師的許常惠。（圖／衛武營提供）

衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館合作，2026年「臺灣作曲家系列」將目光聚焦於被譽為臺灣現代音樂啟蒙導師的許常惠。今年適逢許常惠逝世二十五週年，即日起在衛武營藝術迴廊推出《心繫本土 胸懷亞太》紀念特展，並於12/5在音樂廳舉辦《溯音‧續章》紀念音樂會。衛武營藝術總監簡文彬表示：「許常惠老師與史惟亮老師當年發起『民歌採集運動』，親自踏遍臺灣各個角落，將隱沒在民間的珍貴聲音採集、保存並推向國際。這份將藝術扎根於土地、與大眾共享的初衷，與衛武營致力成為『眾人藝術中心』的核心理念完美契合。期盼透過這次的特展與音樂會，讓大眾能輕鬆親近大師的心血結晶，讓屬於臺灣的音樂記憶在世代間持續共鳴。」被譽為「臺灣現代音樂啟蒙導師」的許常惠，雖早年負笈法國深造西洋音樂，卻將一生懸命於本土音樂的尋根與守護。1960年代，他與音樂家史惟亮共同發起空前盛大的「民歌採集運動」，這場運動開創了臺灣民族音樂學的研究先河，許常惠並將這些採集自民間的珍貴聲響，轉化為現代作曲的靈感泉源，巧妙揉合東方文化底蘊與西方現代技法，為臺灣音樂史留下無數光輝印記。為了向這位大師致敬，11/6至12/6登場的《心繫本土 胸懷亞太》許常惠逝世二十五週年紀念特展，在衛武營3樓藝術迴廊展出。11/7 14:00於衛武營演講廳將舉辦專題講座，由策展人連憲升親自主講。透過90分鐘的講座解析與30分鐘的展場導覽，帶領觀眾從珍貴影像與手稿中，走進許常惠的音樂人生與作曲理念。講座採免費報名參與，限量100名。《溯音‧續章》紀念音樂會，將於12/5 14:30在音樂廳上演。由簡文彬指揮高雄市交響樂團、高雄市國樂團與台北室內合唱團演出，並邀請鋼琴家葉綠娜、聲樂家林孟君、李郁茹與林義偉等頂尖音樂家齊聚一堂。音樂會將重現大師耗時多年構思的歌劇《白蛇傳》序幕鑼鼓，並帶來《葬花吟》、《百家春》、《錦繡乾坤》等多首結合本土與東亞古典傳統的經典曲目，引領觀眾穿梭於傳統與現代的聲響之間。更多許常惠逝世二十五週年紀念節目與活動訊息，請至衛武營官網查詢。