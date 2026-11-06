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▲旅展台南館登場，主打消費滿額抽好禮，並串聯秋冬小旅行吸客，（圖／主辦單位提供）

▲台南市觀光旅遊局攜手台南市休閒農業發展協會、里夫蛋糕店、南山桂花茶園及蓁盈行旅參展，（圖／主辦單位提供）

2026台灣國際旅展今天起至9日在台北南港展覽館一館登場，台南館集結農特產、甜點、茶品及住宿業者，推出消費滿500元參加轉球抽獎、追蹤社群抽好禮等活動，並串聯關子嶺溫泉美食節、虎頭埤系列活動，邀請民眾規劃秋冬台南小旅行。台南市觀光旅遊局此次攜手台南市休閒農業發展協會、里夫蛋糕店、南山桂花茶園及蓁盈行旅共同參展，展館以復古窗花結合台南意象設計。開幕首日限量免費發送50份在地名產椪餅，吸引民眾排隊領取。館內商品涵蓋果乾、手工芝麻餅、虱目魚醬油及西瓜綿等農特產，也有手指泡芙、乳酪蛋糕、巧克力蛋糕，以及台灣花茶、冷泡茶茶包與高山茶等，另由住宿業者介紹旅宿資訊，提供民眾安排食宿與採買伴手禮的參考。觀光旅遊局代理局長林國華表示，旅展期間推出「滿額好運轉轉樂」，民眾在台南館消費滿500元，即可參加轉球遊戲，有機會獲得芝麻棒、蜜香文旦飲、天后豌豆酥等好禮。參加台南旅遊粉絲團「限時追蹤抽好禮」活動，也有機會抽中南山桂花茶園禮盒及成功虎爺餅，贈品數量有限。「2026台南購物節」同步進行至明年3月15日，活動期間於稅籍登記在台南市的店家，或參與活動的指定場域消費滿50元，透過LINE官方帳號「@tainanshopping」登錄，即可取得抽獎序號，有機會抽中百萬電動車、3C家電及飯店住宿券等獎項，詳細辦法依活動公告。觀旅局指出，台南秋冬活動接續登場，關子嶺溫泉美食節持續至11月22日，「跟朗萌綺盟 一起來台南」至12月6日；11月8日有泳渡虎頭埤活動，11月21、22日舉辦虎頭埤玩埤派對，12月12日則有「台南萌市力」，民眾可依興趣搭配景點、美食與住宿，安排不同主題的旅程。