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藍白日前聯手三讀修正《老人福利法》，明訂65歲以上長者有條件免健保費。行政院長卓榮泰對此次修法不予副署。醫界則樂見，認為行政院有拿出魄力，確保世代正義的維護。立法院日前三讀通過的《老人福利法》第22條修法，行政院發言人李慧芝指出，本次修法涉及3大問題，包含刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口；增加鉅額財政負擔，有違代際正義；侵害行政院依憲法形成施政計劃及提出預算之權，違反憲法權力分立原則。李慧芝說，行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對本次修法不予副署。中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國受訪時提到，對這項決定相當支持，若真的實施《老人福利法》，會造成許多不公不義，先前多次聲明也都已經提過。陳相國強調，「肯定行政院的作法」，確保健保可永續經營、世代正義能被維護，不會排擠重要的醫療資源，包括癌症、重症醫療、偏鄉醫療等。陳相國說，「對的事情就應該去做」，肯定政院拿出魄力，為健保的永續進行努力。