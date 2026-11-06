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國安基金啟動台股護盤 必須符合一定條件

最短5天、最長279天！國安基金過去9次護盤成效一次看

美國期中選舉落幕，加深AI投資疑慮，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股更已跌破4萬點大關，本週跌幅 12.19%，僅次於費半跌幅15.7%，更從今（2026）年歷史高點崩跌超過萬點，跌幅達20.55%，外資持續賣超，國安基金今（6）日宣布啟動護盤，5000億元銀彈正式上膛，這也是國安基金自2000年成立以來，第10度進場護盤台股。至於國安基金最近一次護盤是在去年4月9日啟動，直到今年1月12日才退場，創下史上最長護盤紀錄，更於5月6日才出清護盤持股，總計淨利99.32億元，報酬率約81.08%。國安基金全名是「國家金融安定基金」，由政府在2000年成立，主要為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安全，目前可運用資金達新台幣5000億元，其中2000億元以國庫持有的公民營事業股票例如台積電、中華電等為擔保向金融機構借款，另3000億元來自郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金及公務人員退休撫卹基金等可供投資的資金。國安基金的主管機關為行政院，主任委員由行政院副院長兼任，其餘委員由中央銀行總裁、財政部長、交通部長、主計長、勞委會主委、銓敘部長兼任及由主管機關就立法院各黨團推薦的學者、專家遴聘之。不過，國安基金不是隨便就可以進場護盤，根據「國安基金設置及管理條例」規定，進場護盤必須備具2大條件，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，必須經國安基金委員會決議啟動安定市場任務，維護台股穩定。國安基金每年1、4、7、10月都會召開例行委員會議，原定明年1月才要召開例會，但沒想到美國期中選舉結束，加深市場對AI投資疑慮，股市急速崩跌，台股本周11月2日至6日累計下跌5510點，今日開盤跌近3800點，盤中最低37837點為近期最低點，收盤39701點，距離今年高點49968點，下跌10267點，跌幅20.55%，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金開會討論達決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。其實，過去國安基金已曾9次進場護盤台股，進場天數最短5天、最長279天，投入最多金額是在2000年10月砸了1200多億元救市，投入最少一次是2020年3月20日新冠肺炎爆發時，進場207天，只花7.57億元買股。至於國安基金過去9次進場護盤成效如何？第1次授權進場護盤是在2000年3月16日首次政黨輪替，進場前夕台股落在8640.03點，護盤5天後就退場，護盤後1個月台股漲11.3%。第2次進場在2000年10月3日網路泡沫化、以巴衝突與核四停建，投入前夕台股在6024.07點，護盤1個月後台股跌7.9%，護盤43天退場。第3次護盤則在2004年5月20日319槍擊事件，投入前一交易日台股落在5860.58點，護盤12天後退場，護盤1個月後台股漲6.6%。第4次進場是在2008年9月19日全球金融海嘯，進場前一交易日台股在5800.87點，護盤1個月後台股跌12.6%，護盤90天後退場。第5次護盤則在2011年12月21日歐債風暴及北韓金正日過世，投入前夕台股在6662.64點，護盤1個月後台股漲3.8%，進場120天後退場。第6次進場在2015年8月25日全球股災，投入前一交易日台股在7410.34點，護盤1個月後台股漲9%，進場232天後退場。第7次護盤是在2020年3月20日新冠肺炎爆發時，當時台股從1月的高點12179點跌到護盤前一天3月19日的8681.34點，護盤時間至10月12日長達207天，護盤後1個月台股漲20.66%，全部也只花了7.57億元買股護盤，亦是最少的一次。第8次進場護盤為2022年7月13日，主要受到俄烏戰爭與通膨等利空夾擊俄烏戰爭與通膨等國際政經情勢影響，市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，當時台股2021年底收盤18218.84點一路跌到進場前一天的13950.62點，累計下跌4268.22點，跌幅23.43%，這次護盤275天，到2023年4月13日才退場，台股上漲至15804.76點，累計上漲1854.14點，漲幅13.29%。第9次是在去年4月8日，美國宣布實施對等關稅政策影響，4月7日台股下跌2065.87點，跌幅9.7%，當時創下史上最大跌幅及跌點，4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足，國安基金宣布啟動護盤，直到今年1月12日才退場，也創下史上最長護盤279天紀錄，加權指數上漲至30567.29點，累計上漲12107.34點，漲幅65.59%，並於今年5月6日全數出清第9次護盤持股，總計淨利99.32億元，報酬率約81.08%。