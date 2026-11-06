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沈伯洋前腳拜會、蔣萬安後腳登門 提前碰面原因曝光

沈伯洋稱不打夫人牌 蔣萬安：完全尊重石舫亘想法

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（5）日前往內湖拜會國民黨籍前台北市議會議長陳健治，台北市長蔣萬安今（6）日也在前立委陳學聖及副市長林奕華陪同下，專程登門請益。由於蔣萬安競辦先前才表示，已邀請陳健治於11月12日到競總拜會，如今卻提前碰面，引發外界關注。對此，蔣萬安今日受訪時透露，此次是在陳學聖協助安排下，由團隊主動聯繫，希望能盡快向陳健治請益，並感謝對方針對市政議題提供許多指導與建議。沈伯洋昨日拜會陳健治，雙方會談約1小時，引發政壇關注。蔣萬安競辦當時回應，早已邀請陳健治於11月12日下午前往競總拜會。不過，陳學聖今日稍早在臉書貼出照片，透露自己已陪同蔣萬安、林奕華前往內湖拜訪陳健治。對於為何提前拜訪，蔣萬安表示，陳健治是他非常尊重的大前輩，擁有相當豐富的經驗，因此特別安排時間，主動登門向對方請益。蔣萬安指出，雙方談及許多市政議題，陳健治也提供不少指導、建議及提醒，讓他相當感激。媒體進一步追問，是否為今日臨時敲定的行程？蔣萬安說明，此次是在陳學聖安排下，由團隊主動聯繫，並透過陳學聖協助，才得以在今日儘快完成拜會。另，沈伯洋近日談及選戰安排時表示，自己不打「夫人牌」，是希望保護妻子。對於外界關注候選人另一半投入輔選的議題，蔣萬安受訪時也被問及相關看法。蔣萬安表示，妻子石舫亘是非常獨立自主的人，夫妻兩人平時也會充分溝通，對於石舫亘的想法，他都完全尊重並給予支持。