台股今（6）日盤中重挫逾3700點，不少投資人自嘲準備紙箱睡公園。對此，擁有30年工地經驗的網紅「水電爸爸」就曾分享紙箱睡法，表示紙箱有分為A浪、B浪、E浪，其中B浪不到3毫米太薄，A浪約5毫米已有一定舒適度，最推薦厚度約7毫米的A、B浪組合，底下還能墊磚塊或石頭增加支撐。影片不到一天吸引60萬次瀏覽，不少在股海浮沉的網友笑喊：「學起來了，但是公園沒位子了怎麼辦？」還有內行人大讚：「裝冰箱的紙板最好睡！根本就是工地席夢思！」
30年水電工曝紙箱挑法！冰箱紙板登工地席夢思
水電爸爸表示，紙箱依瓦楞結構可分為A浪、B浪及E浪，工地常見的B浪厚度不到3毫米，直接躺上去容易感受到地面石頭等異物；A浪約5毫米，支撐性已經不錯，但最推薦A、B浪組合，厚度約7毫米的款式，「就像睡家裡的床一樣，土氣不會跑上來，睡得很舒適」。
如果想再增加舒適度，水電爸爸還分享一個特別技巧，就是在紙箱下方放置磚塊或石頭作為支撐，當作枕頭，躺起來更有在家睡床的感覺。
影片被轉發至Threads後，不到一天便累積60萬次瀏覽、1.7萬人按讚，網友們紛紛笑喊，「裝冰箱的紙板最好睡！根本就是工地席夢思」、「買川湖應該值得睡AB浪了吧」、「10月前我嗤之以鼻，10月後我逐幀學習」、「教大家當流浪漢的紙箱鋪床教學也要變成顯學了」、「哪裡可以排隊拿AB浪的紙箱」。
工地職人的生活智慧！物流紙箱、水果紙箱不推薦睡
除了水電爸爸的紙箱挑選法，裝修工人「五爸」也曾分享工地午休經驗。他認為，雙層或三層瓦楞的重包裝紙板最適合鋪地午睡，常見於大型家電、系統櫃板材及衛浴設備外箱，厚度與硬度足以隔絕地板冷硬感，也不容易因身體重量而塌陷。
其次是家具使用的高密度單瓦楞紙板，材質較硬挺、略帶回彈，適合側睡或半躺；反而輕型物流紙箱、水果箱密度較低，躺久容易局部凹陷，不適合當作睡墊。
挑選時還要注意表面是否平整，有印刷或上膜的紙板較不容易掉屑，也比較不吸汗；尺寸則以一張能從肩膀延伸到膝蓋為佳，避免多張拼接造成空隙，邊角完整、沒有破損的紙板也更理想，這些都是工地職人的生活智慧。
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水電爸爸表示，紙箱依瓦楞結構可分為A浪、B浪及E浪，工地常見的B浪厚度不到3毫米，直接躺上去容易感受到地面石頭等異物；A浪約5毫米，支撐性已經不錯，但最推薦A、B浪組合，厚度約7毫米的款式，「就像睡家裡的床一樣，土氣不會跑上來，睡得很舒適」。
如果想再增加舒適度，水電爸爸還分享一個特別技巧，就是在紙箱下方放置磚塊或石頭作為支撐，當作枕頭，躺起來更有在家睡床的感覺。
影片被轉發至Threads後，不到一天便累積60萬次瀏覽、1.7萬人按讚，網友們紛紛笑喊，「裝冰箱的紙板最好睡！根本就是工地席夢思」、「買川湖應該值得睡AB浪了吧」、「10月前我嗤之以鼻，10月後我逐幀學習」、「教大家當流浪漢的紙箱鋪床教學也要變成顯學了」、「哪裡可以排隊拿AB浪的紙箱」。
除了水電爸爸的紙箱挑選法，裝修工人「五爸」也曾分享工地午休經驗。他認為，雙層或三層瓦楞的重包裝紙板最適合鋪地午睡，常見於大型家電、系統櫃板材及衛浴設備外箱，厚度與硬度足以隔絕地板冷硬感，也不容易因身體重量而塌陷。
其次是家具使用的高密度單瓦楞紙板，材質較硬挺、略帶回彈，適合側睡或半躺；反而輕型物流紙箱、水果箱密度較低，躺久容易局部凹陷，不適合當作睡墊。
挑選時還要注意表面是否平整，有印刷或上膜的紙板較不容易掉屑，也比較不吸汗；尺寸則以一張能從肩膀延伸到膝蓋為佳，避免多張拼接造成空隙，邊角完整、沒有破損的紙板也更理想，這些都是工地職人的生活智慧。