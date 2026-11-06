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陳時中稱重點是市民感受 沈伯洋反批藍營移花接木

蔣萬安反擊：兒虐議題不能靠猜測、體感評論

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前稱台北市兒虐數為六都之首，卻坦言相關數據是「用猜的」，引發藍綠攻防。行政院政務委員陳時中今（6）日受訪時表示，重點在於台北市民的感受；沈伯洋則反批藍營移花接木、捏造事實，是側翼的打法。對此，台北市長蔣萬安今日下午受訪時回擊，不論是陳時中或沈伯洋，面對兒童不當對待事件，都應以科學、客觀的數據來看待，「而不是用猜測、體感來做評論」。沈伯洋日前談及台北市兒虐問題時，稱台北市兒虐數居六都之首，相關說法引發爭議。陳時中今日在立法院受訪時表示，重點在於市民感受，認為台北市民對於部分兒虐突發事件，可能感受到市府處理得不夠完整。沈伯洋今日受訪時則反批，藍營相關說法是移花接木、捏造事實，並形容這是側翼的打法，雙方持續隔空交鋒。對此，蔣萬安今日下午出席東區周年慶啟動儀式，會前接受媒體聯訪時表示，「不管是陳政委或是沈委員，我想對於兒童不當對待的事件，都應該用科學客觀的數據來看待，而不是用猜測、體感來做評論。」蔣萬安強調，台北市政府團隊面對任何一起兒童不當對待案件，始終抱持嚴肅、審慎且積極的態度處理，「這就是我們的態度。」