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柯文哲拋竹北站台邀約 蔣萬安：在野合作力量大

沈伯洋酸「安心遊行」 蔣萬安：民主社會民眾的權利

台北市藍白合作持續升溫，民眾黨預計11月21日在台北市政府前舉辦大型造勢活動，台北市長蔣萬安日前表態「非常樂意參加」，民眾黨前主席柯文哲今（6）日則反問，蔣萬安是否願意11月8日前往竹北，替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。對此，蔣萬安今日下午受訪時表示，「非常感謝柯主席的邀請」，並強調在野陣營合作力量大，夥伴之間一定會相互支援，不過並未明確答覆是否親自出席。隨著年底選戰進入最後階段，藍白是否進一步合作、安排雙方重要政治人物同台，成為外界關注焦點。蔣萬安先前被問及是否願意參加民眾黨11月21日造勢活動時，表態非常樂意參加；柯文哲今日受訪時則指出，民眾黨近期最重要的造勢活動，是11月8日在竹北替邱臣遠舉辦的活動，屆時黨內重要人物都將到場，並反問「看蔣萬安要不要去竹北？」對此，蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式，會前接受媒體聯訪時回應，「我非常感謝柯主席的邀請，在野陣營合作力量大，而且夥伴之間一定是相互支援。」另外，蔣萬安競選總部預計11月14日舉辦「安心大遊行」，號召支持者走上街頭，展現選前團結氣勢。不過，民進黨台北市長候選人沈伯洋今日質疑，「安心是用做的」，不是靠舉辦遊行，更反酸是否因為市民感到不安心，才需要舉辦安心遊行。對此，蔣萬安表示，台灣是民主自由的社會，號召民眾參加遊行，本來就是民主社會非常自然的事情，也是民眾的權利。民眾的期待其實相當清楚，就是希望台北市政能夠持續穩健前行，市長能夠讓市民安心。