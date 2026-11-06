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▲Cindy（如圖）在介紹美妝產品的影片中，意有所指提及不挽回朱軒洋的原因，並隔空暗嗆第三者吳卓源。（圖／Cindy H YouTube）

▲正與朱軒洋交往中的吳卓源（如圖），遲至近日才透過陶晶瑩的節目，哭著跟Cindy說對不起。（圖／陶晶瑩fun人生YouTube）

「鄉民女神」、歌手吳卓源2年多前介入金馬男星朱軒洋和美妝網紅Cindy的5年感情，而男方後來扶正小三，小倆口在輿論壓力下交往至今，日前，Cindy在介紹美妝產品時，意有所指透露為何不挽回這段感情的原因，因為自己的個性就是「懶得跟別人搶東西」，還翻白眼說：「你要搶你就拿去好不好，我沒有想要跟你搶！」月初，Cindy在YouTube上傳新影片，中後段介紹一款熱銷的打亮粉餅，她表示：「我不知道，我只能說人不要太鐵齒，有時候有些東西，好用是真的有它的道理，但我就是很懶得去跟大家在那邊搶啊！」接著，她翻了一個大翻眼，「我就是想說，你要搶你就拿去好不好，我沒有想要跟你搶！」Cindy對鏡頭講完這句話後，不忘補上一句「意有所指」，並笑了幾聲，網友對此紛紛表示：「超喜歡那段，愛了」、「愛死這個態度」、「整個大笑，讚死」、「本集重點」、「真的沒有要跟你搶！Cindy越來越美」、「意有所指絕對是mvp，直接重看好幾次」、「沒錯！我們不偷不搶，光明正大！」對於插足朱軒洋和Cindy的感情，吳卓源遲至近日才透過陶晶瑩的節目向Cindy道歉，她哭著表示：「我拖太久、太遲鈍了，我沒有早一點站她的角度去看這一切，如果可以當然是想當面跟她說對不起...」吳卓源說，整件事情上自己的參與讓Cindy如此難過、困擾和痛苦，對此感到非常抱歉，「只是我太晚說出來這些話了，如果我可以勇敢一點或是當時心境、心態都已經比較穩，我保證我會跟她說這些話。」