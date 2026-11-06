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以「派對聚會」為由分批誘殺

印度南部班加羅爾（Bengaluru）近日發生一起震驚全國的連環殺人案。一名計程車司機因長年與妻子不和，加上不滿妻子家人頻頻干涉兩人婚姻，在兩天內陸續將妻子及其6位家屬，包括岳母、妻子弟弟等人誘騙至家中，再以石磨重擊致死，連年僅7歲的姪子都不放過，相當兇殘。綜合印度媒體報導，當地警方表示，涉案嫌犯是45歲的謝卡爾（Shekar），職業為計程車司機。他與妻子蘇妮塔（Sunitha）結婚至今已逾20年，但夫妻感情不睦，近年來更是爭吵不休。每當夫妻爆發激烈口角時，蘇妮塔的娘家親友便會出面介入調停。然而，娘家成員總是力挺蘇妮塔的立場，讓謝卡爾極度不滿，認為他們嚴重干涉其婚姻生活，長年積怨下萌生殺機，決定將妻子及其娘家親友悉數殺害。警方調查顯示，謝卡爾的手法極其縝密，於兩天內分批將目標誘至家中殺害。最先遇害的是妻子蘇妮塔，她被謝卡爾以重型石磨砸頭身亡。隨後，謝卡爾再將岳母魯帕瓦蒂（Roopavathi）誘騙至家中殺害。緊接著，謝卡爾又以「家中舉辦派對」為由邀請兩名妻弟前來，再依序將妻弟、兩位弟媳以及其中一名妻弟的7歲幼子殺死。這起連環殺人案之所以曝光，源於一位遇害弟媳的母親多日無法聯繫上女兒，進而向警方報案。警方隨後展開調查，在比對通聯紀錄與行蹤後，發現謝卡爾嫌疑重大，遂將其逮捕到案。經警方審訊後謝卡爾坦承罪行，並交代其使用同一塊石磨將7人陸續打死，之後再將部分屍體棄置外地。警方根據其供詞展開大規模搜尋，已於契卡巴拉普爾地區的南迪丘陵附近尋獲7歲男童的遺體。警方表示，案件目前仍在深入偵辦中，鑑識人員正全力開挖與搜尋其餘6名受害者的遺骸，以釐清棄屍地點與詳細犯案經過。