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▲中信銀行今（6）日舉辦「資產管理新局 開啟永續未來」影響力投資論壇，響應金管會「2026台灣週」系列活動，中信銀行個人金融執行長楊淑惠代表致詞。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行「資產管理新局 開啟永續未來」影響力投資論壇，邀請高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔（中）、中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總（左二）、國立政治大學特聘教授許永明（右二）及台灣影響力投資協會副理事長陳一強（左一）共同與談。（圖／中信銀行提供）

響應亞洲資產管理中心政策，配合金管會「2026台灣週」系列活動，中信銀行今（6）日在高雄市舉辦「資產管理新局 開啟永續未來」影響力投資論壇，吸引逾百位產官學界貴賓參與。論壇聚焦「永續新局、投資方法、資產布局」3大主軸，從家族企業永續傳承、影響力投資到投資台灣長期機會，探討家族資本如何兼顧財務報酬與永續價值，串聯政策、城市與資產管理，為臺灣資產管理市場注入動能。「資產管理新局 開啟永續未來」影響力投資論壇，響應「2026台灣週」主軸「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」，邀請高雄市副市長羅達生蒞臨現場，並談到，高雄持續推動產業升級與城市轉型，除積極吸引企業投資外，更重視人才、資本與創新能量的長期匯聚。亞洲資產管理中心政策的推動，強化台灣金融市場的競爭力。樂見中信銀行透過亞灣分行設立及舉辦影響力投資論壇，串聯金融、產業與永續發展資源，提升臺灣在亞洲資產管理市場競爭力。中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，金管會推動亞洲資產管理中心，強調「留財與引資並重」及「投資臺灣、支持產業發展」，高雄專區正是串聯企業實力、民間財富、資本市場與金融專業的重要場域。中信銀行長期陪伴臺灣企業與高資產家族成長，未來將持續透過私人銀行與家族辦公室服務，協助客戶整合企業、家族、資本與社會價值，讓資本在創造財務價值的同時，也成為支持臺灣產業升級與永續發展的力量。影響力投資論壇由3大主軸的「永續新局」揭開序幕，國立政治大學特聘教授許永明從家族企業永續與跨世代傳承切入，說明高資產家族如何在財富保全、投資報酬與永續價值之間凝聚跨世代共識，將家族理念轉化為長期資本配置與投資決策；台灣影響力投資協會副理事長陳一強則從「投資方法」出發，解析影響力投資到實踐，如何兼顧財務報酬、風險管理及正向影響。中信銀行私人銀行顧問服務部副總經理陳豊丰針對「資產布局」分享投資臺灣契機，說明資產配置如何與產業發展形成緊密連結，並聚焦科技發展所帶動的資本需求。以人工智慧（AI）基礎建設為例，其影響已從算力發展延伸至光通訊、電力及散熱等相關領域，帶動更廣泛的產業鏈發展。並將資產配置的視角從金融商品選擇，拓展至科技趨勢與實體產業成長，連結臺灣產業升級與長期發展機會。在「關鍵對談、永續共創」環節，也邀請高雄市政府經濟發展局長廖泰翔、中信銀行私人銀行處長楊子宏資深副總經理、國立政治大學特聘教授許永明及台灣影響力投資協會副理事長陳一強共同與談，探討從「如何管理財富」推向「如何創造永續價值」，並就家族財富傳承、影響力投資實踐、亞洲資產管理中心高雄專區發展，以及共創永續金融生態系等議題進行交流。談及高雄專區發展，廖泰翔表示，高雄近年積極推動半導體、智慧科技、淨零轉型及亞灣區建設，並作為亞洲資產管理中心首個試辦專區，逐步形成產業與金融結合的創新聚落。未來將持續促進金融資本與實體產業合作，支持企業永續經營與世代傳承，吸引更多長期資金與跨領域專業人才匯聚高雄，創造產業發展新動能。楊子宏強調，高資產客戶需求已從單一商品投資轉向跨境資產配置、家族傳承、風險管理及永續投資等整合性服務。對於有意投入影響力投資的高資產家族而言，真正的課題不僅在於選擇投資標的，更應重視投資起點且需兼顧報酬、風險與家族長期目標。中信銀行觀察，高資產客戶正面臨跨國界、跨世代的財富管理挑戰，需從客戶整體財富規劃出發，整合金融、法律、稅務、風險管理及家族治理等專業資源，協助評估方案可行性與限制，並隨家族需求及市場環境變化不斷檢視調整，逐步將影響力投資納入長期資產管理策略。值得一提的是，今日由金管會、高雄市政府等單位共同主辦的「2026台灣週亞洲資產管理中心論壇」，資深副總經理楊子宏也以銀行業者代表身分出席，楊子宏提及，高雄產業升級與企業全球布局，已帶動高資產客戶對跨境資產配置與家族傳承的需求提升，金融業者更需具備串接資產管理、跨境金融與家族辦公室服務的能力，幫助家族企業留財台灣，放眼國際。