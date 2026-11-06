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韓盧同台獨漏黨主席惹議？ 江辦：分進合擊、分工拚勝選

國民黨台中市長候選人江啟臣今（6）日晚間舉辦海線萬人串聯造勢大會，邀請立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕合體站台。然而，國民黨主席鄭麗文明明在台中跑輔選行程，晚間卻未現身海線造勢現場，引發地方政壇關注與熱議。面對媒體追問缺席原因，鄭麗文未作回應；江啟臣競選辦公室晚間緊急回應，強調黨中央與地方團隊是「分進合擊」，不同活動有不同主題與卡司規劃，目標就是團結分工拚勝選。九合一選戰進入倒數衝刺階段，鄭麗文今日一整天深入中台灣輔選，上午先赴彰化陪同國民黨縣長候選人魏平政掃街、出席社頭競總成立大會；下午3點半轉往台中市西屯區，替黨籍市議員張廖乃綸、黃馨慧、楊大鋐及在地里長聯合造勢，喊話藍軍支持者集中選票力挺江啟臣與市議員；下午5時前往江啟臣太平後援會登台助講，賣力拉抬藍營基層氣勢。然而，江啟臣陣營今日選戰的重頭戲，是晚間在沙鹿區登場的海線大型團結造勢晚會，這是江啟臣4場大造勢的第一場，立法院長韓國瑜親自南下加持，將與盧秀燕同台營造藍營大團結氣勢。令人玩味的是，鄭麗文明明已在台中奔波輔選，卻未被安排列席這場指標性的萬人大造勢，下午她在西屯被媒體問及「為何不出席海線晚會」時，神情嚴肅未正面回應，引發外界諸多政治聯想。針對黨主席「人在台中卻缺席指標晚會」引發的揣測，江啟臣競選辦公室隨後回應澄清。江辦表示非常感謝黨主席鄭麗文撥冗到中部輔選、為藍營基層候選人注入強心針，黨中央與地方競選團隊一直保持密切溝通，採取「分進合擊、凝聚各方支持」的戰略打法。江辦進一步說明，從成立大會、後援會到各選區的大型造勢晚會，每一場活動都具備不同的主題設定與訴求對象，競選團隊也是依照各場次的特性，妥善邀請不同的助選卡司與站台嘉賓。江辦強調，大家的方向與目標高度一致，外界無須過度解讀，全黨上下將透過最有效率的團結分工，全力衝刺贏得年底大選。