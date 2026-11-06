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▲禾羽（如圖）現在遇到觸及底線的感情問題，絕對是果斷的灑脫派，不會藕斷絲連。（圖／原質娛樂提供）

啦啦隊女神禾羽推出首張專輯《Belong To MI》，先行曲〈大膽踹TRY!〉MV累積60萬觀看、主打歌〈我們都好嗎〉MV衝破百萬，新歌〈莫愛你 好離離〉講述感情問題。禾羽坦言過去曾有過被男友劈腿卻依然選擇原諒的經驗，現在回頭看直呼當時的自己很傻，現在的她遇到不適合的對象，更懂得放過自己，「不適合就不要勉強自己，我覺得沒有這麼偉大。」禾羽新歌〈莫愛你 好離離〉講述在感情中明知道有問題，卻依然辛苦的維繫著，為了對方退讓底線改變自己，最終醒悟不愛了，心情反而得到解脫的心路歷程，在專輯籌備初期，就決定向曾合作過的王彙筑邀歌。MV延續歌曲的情境，禾羽飾演的女主角和男主角雖然一起生活，過著心中理想的生活，看似完美的愛情憧憬，實則根本摸不透男生心中的真實想法，美好的愛情軌跡變得像獨角戲一樣少了共鳴，最後發現原來一切都是女生單方面的幻想。被問到過去有無類似的經驗？禾羽大方表示曾有過男友劈腿，卻依然選擇原諒的經驗，現在回頭看會笑當時的自己很傻，如今遇到不適合的對象，更懂得放過自己，「不適合就不要勉強自己，我覺得沒有這麼偉大，放手讓自己好過一點是很好的。」禾羽也認為長大後面對感情有很多現實的層面要考量，最重要的是兩人個性相處得來，生活中的小失誤和不完美，只要雙方願意改進、道歉，都是可以包容的範圍，成熟表示：「因為我也不完美。」現在的她在遇到觸及底線的感情問題，絕對是果斷的灑脫派，不會藕斷絲連。〈莫愛你 好離離〉 10/30官方YouTube上線、11/6 《Belong To MI》實體專輯各大通路全面發行；專輯同名簽唱會11/8 下午3點台中廣三SOGO、11/14 下午3點高雄夢時代 夢想廣場、11/21下午1點台北西門町。