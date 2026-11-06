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▲產業園區管理局台中分局分局長陳高尚致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局台中分局分局長陳高尚(左)頒獎給獲獎團隊。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局台中分局分局長陳高尚(左)頒獎給獲獎團隊。(圖／產業園區管理局提供)

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經濟部產業園區管理局於今(6)日下午，在台中軟體園區，舉辦數位創新成果發表及頒獎儀式，台中軟體園區數位轉型服務團隊在現場展現成果，期數位創新大賞，為企業注入新動能。經濟部產業園區管理局數位創新成果發表及頒獎儀式，是由產業園區管理局台中分局分局長陳高尚與產業園區管理局副組長薛偉銘共同主持，有逢甲大學校長兼台中軟體園區產學訓聯盟理事長王葳、中華民國工業區廠商聯合總會秘書丘慶智、台中市電腦商業同業公會理事長李國榮、中軟產學訓聯盟常務理事陳明德、台中市政府數發局主任秘書沈志蒼、東海大學教務長楊朝棟、鼎新數智公司總經理劉祐男、年度計畫亮點輔導廠商及2026數創大賞競賽獲獎團隊等代表與會。產業園區管理局台中分局分局長陳高尚表示，產業園區管理局台中分局為加速中部製造型園區數位轉型，台中軟體園區整合區內24家具智慧應用服務能量的廠商，組成數位轉型服務團隊，以產學量能、創新培育、智慧創新為核心，以協助企業鏈結產學資源，以及拓展合作商機。陳高尚說，台中軟體園區透過數位轉型服務團隊，協助企業爭取政府補助共6案，爭取補助金額達新台幣1027萬元，並促成8案跨域及產學研合作，於今(115)年度創造高達新台幣3080萬元的經濟效益，而產業園區管理局除補助與商機媒合成果外，服務團隊已提供26家廠商診斷與媒合服務，並透過產學研鏈結及產業交流活動，吸引136家企業與學界單位參與，逐步擴大數位轉型的產業效益。逢甲大學校長兼台中軟體園區產學訓聯盟理事長的王葳說，產學合作也是推動產業升級的重要力量，而台中軟體園區產學訓聯盟持續扮演產學交流平台角色，今年分別在台中港科技產業園區及龜山產業園區舉辦兩場產學研鏈結交流媒合活動，促進企業與學校資源共享，縮短產學落差，並培育符合產業需求的跨域人才，該聯盟未來將持續深化產學合作，讓台中軟體園區成為人才培育與技術應用的重要樞紐。產業園區管理局台中分局分局長陳高尚指出，產業園區管理局在新創培育方面，今年邁入第四屆的台灣數創大賞，共吸引290隊報名參賽，經過競賽選拔，最終選出16組獲獎團隊，涵蓋「數位+」及「智慧+」兩大組別，而參賽團隊透過創意設計與創新科技回應使用者需求，展現數位技術的多元應用潛力。陳高尚並指出，產業園區管理局透過競賽串聯產官學資源，提供新創團隊實證體驗場域及相關資源，鼓勵創新技術發展，為產業轉型注入新動能，未來將持續促進軟體資訊產業與製造業、服務業跨域合作，以拓展創新應用與商業機會，推動台中軟體園區成為引領中部產業升級的智慧應用服務創新基地。