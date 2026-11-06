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▲有網友把許允樂（左圖右）和李玉璽（左圖左）宣布懷孕的照片，誤認成Andy老師（右圖左）和家寧，引來2萬多人按讚附和。（圖／許允樂IG@byleway、資料照）

演員兼歌手李玉璽去年底和網紅許允樂登記結婚，昨（5）日夫妻倆同步在社群平台宣布即將迎來第一胎，沒想到，有網友發文表示，第一眼看到兩人拿著超音波照片的合照，不小心誤認是前百萬YouTuber「眾量級」、昔日情侶檔Andy老師和家寧，以為雙方復合還生小孩，引來超過2萬人按讚附和。一名網友在Threads發文爆粗口，「這張照片害我以為是眾量級復合，想說這是什麼八點檔劇情突然就懷孕了」，隨文附上李玉璽和老婆許允樂拿著超音波照片的合影，照片中，夫妻倆都穿著白襯衫，李玉璽張大眼睛和嘴巴，一臉不可置信的表情，許允樂則是露出燦爛又幸福的笑容。由於李玉璽和Andy老師都瘦瘦高高，許允樂和家寧都是長直髮，加上拍攝角度的關係，不少網友也跟原PO一樣認錯人，「超像！一開始也以為是」、「真的有像欸...」、「一點也沒看出來」、「超好笑！我男友昨天也這樣說，還在餐廳大叫一聲，最後發現不是」、「真的不是眾量級欸...」、「好像！以為整人系列！」許允樂昨天感動表示「孩子心跳好大聲好大聲好大聲，這輩子會永遠記得聽到心跳時，我們同時泛淚看向彼此的瞬間」，兩人透露結婚後積極備孕，先前曾經成功懷孕過一次，但後來遭遇胎兒失去心跳的傷痛，當時夫妻倆抱頭痛哭，經過半年的調養與放慢生活步調，如今再度迎來穩定的新生命。