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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將在11月12日點燃戰火，中華隊明（7）日將迎接首場公開熱身賽，交手味全龍。中華隊總教練高志綱並未透露先發打線，還開玩笑說要問AI。不過針對選手定位，高志綱已經有想法，並點出開路先鋒人選不少，包含中信兄弟張仁瑋、統一7-ELEVEn獅林佳緯以及東北樂天金鷲的陽柏翔，其中陽柏翔腳程飛快，高志綱認為無論打前段、後段棒次都有破壞性。中華隊明日將要迎接首場公開熱身賽，也是此次集訓的驗收。中華隊總教練高志綱在受訪時，被問到明日的先發打線，他開玩笑用井口資仁的回應方式，「我還沒有問AI欸，等等再討論一下好了。」高志綱指出，集訓期間看得出來有些選手的狀態調整得不錯，但有些選手進度稍微慢一點，因此還需要跟打擊教練高國輝討論才會有結果。談到開路先鋒人選，高志綱指出，人選其實不少，「張仁瑋、陽柏翔都有機會，林佳緯也可以，會再跟打擊教練討論，先發打序還沒排，畢竟是練習賽，每位選手角色定位要明確一點，讓他們好好發揮。」談到陽柏翔，高志綱直言腳程出色，無論放在打線前段、後段都有破壞性，「前提是他要先上壘，從壘間破壞力來說，他是算蠻有優勢的。」守備方面，中信兄弟張仁瑋、富邦悍將董子恩在母隊都是內、外野兼修的選手，高志綱指出，2人在中華隊同樣內、外野都要守，「原則上需要依比賽的局面、狀況改變，他們也是有可能內、外野都需要跑。」高志綱進一步表示，當初選才時，就要考慮到兩人的功能性。兄弟超新星張士綸則是以二、三壘為主，「他在母隊有多守位，但我們還是要去測試，掌握他在不同的局面下、位置上的表現能力，盡可能讓他處在一個自己舒服的位置上。」旅日的陽柏翔則以中線二壘、游擊為主。在集訓過程中，高志綱發現，選手對於比賽的期待感超乎他的想像，「如果有這樣的心態進到團隊面對這場比賽，可以掌握得比較好一點。選手自己也不猶豫，面對比賽的過程中，教練團也不用替他擔心太多。」