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▲民進黨、雙北競選團隊今晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲民進黨、雙北競選團隊今晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

2026九合一大選倒數，民進黨、雙北競選團隊今（6）晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，邀集上千名支持者共襄盛舉。進入脫口秀環節時，台北市長候選人沈伯洋時諷刺對手蔣萬安頻頻跟進政策，「他們等於是一直跟著你做，很怕一個月後，他真的會變成一個合格市長」；他也透露，辯論那天，不只在舞台上詢問蔣萬安要不要加LINE，廣告時間也詢問對方，不過，蔣卻稱「我們有很多共同朋友」，完全問A答B。「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」晚間7時在大直典華盛大登場，包含沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、宜蘭縣長候選人林國漳等人出席，亦吸引眾多跨界名人與KOL現身力挺，包含「台灣通勤第一品牌」、法律白話文、林辰、鄭家純、設計師聶永真、Kurt Wu、作家楊双子、賴庭荷、廖小子、朱宥勳等。見到現場支持者嗨翻，沈伯洋呼籲，大家冷靜一點，不然會被說是不理性的台北市民，理性的台北市民現在都在家裡看《萬安警報》；他笑稱，這次活動大家都是用line報名、抽籤，他現在已經擁有大家的LINE，日前還到LINE的總部，但他到現在還是加不到蔣市長的LINE，「有點難」，並透露辯論那天，他除了在舞台上問之外，中間廣告時，也詢問對方，「大家加一加，也不錯，溝通比較順暢啊！」蔣則稱「我們有很多共同朋友」，完全問A答B。沈伯洋打趣說，相信蔣萬安應該也有加入船員證，他們現在做的事，蔣萬安特別喜歡模仿，「我們有《順報》，他們有《萬安警報》，我們有飄帶，他也有飄帶，但我覺得我們的飄帶比較漂亮吧！」沈伯洋提到，他在立法院太多時候，拿到麥克風卻無法講話，甚至也不給他麥克風，若他有幸成為市長，「我已經做了一個決定，就是以後局處首長要回答，我全部都要回答，你會看到，議員就會說，『市長請你坐下，我是要問衛生局長！』」。沈伯洋提到，市長辯論之前，要檢查一下物品，比如說槍械、棍棒，但這些都不能夠攜帶，「我的幸運甘蔗不能帶進去，太慘了，但那時就跟他們說，蔣萬安沒有這個問題，因為他甘蔗沒有帶走」。沈伯洋說，網友很喜歡分析蔣市長的言論，比如其實、包括、中央、沈委員，大概就是那幾個，他也請幕僚分析他的專訪，擔心有些語助詞，會被對方挑出來，結果發現他最常講的詞是「呵呵呵」，「我就說哪有啊！呵呵呵」。沈伯洋提到，競選到現在，團隊一直強調好的選舉文化很重要，也結合很多科技方式，「但我們出飄帶、他們就出飄帶，我們做政策島，他們也做施政島，我們出《順報》，他們出《萬安警報》，現在掃哪裡，他也跟著掃哪裡，昨天去見議長，他今天也見議長」；他直呼，現在有一點擔心，因為選舉到現在，「他們等於是一直跟著你做，很怕一個月後，他真的會變成一個合格的市長」。