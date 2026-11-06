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由於捲入中國女間諜疑雲，美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar），以及眾議院情報委員會主席等共和黨重量級議員，已聯名致函黃仁勳，要求他於11月18日赴國會進行簡報，說明兩人的關係。面對外界質疑輝達在阻擋高階晶片非法流向中國企業方面「做得不夠」，輝達決定大幅升級在東南亞地區的AI晶片監控機制，以應對美國政府日益高漲的監管壓力。根據《彭博》報導，知情人士透露，輝達日前要求東南亞客戶必須加入其「艦隊智慧系統」（Fleet Intelligence System），該系統可追蹤參與企業擁有的AI晶片精確地理位置與各項運行數據，加入後才能成為「輝達雲端合作夥伴」（Nvidia Cloud Partner, NCP）的官方認證成員。在AI雲端運算產業中，NCP認證相當重要，獲此認證不僅能得到輝達的官方背書，更能獲得晶片的優先配給。輝達試圖利用NCP資格作為「甜頭」，誘使業者廣泛採用這項原本屬於自願性質的晶片定位追蹤計畫。此舉能大幅提升輝達對東南亞地區晶片流動的掌控度。長期以來，東南亞地區一直被視為禁運物資轉運至中國的主要跳板。儘管美國政府嚴格禁止中國企業在未獲許可的情況下購買輝達高階AI晶片，但執法機關相信，中國企業仍然透過東南亞的走私網絡，非法獲取了價值數十億美元的硬體設備。黃仁勳的中國女間諜案正是這現象的縮影，被懷疑是中國女間諜的黃樂（Alice Huang），曾擔任新加坡企業Megaspeed高階主管，而該公司正是輝達AI晶片買家之一。美方懷疑，Megaspeed協助中國取得受到美國出口限制的先進AI晶片，雖然輝達與黃仁勳本人多次強調與黃樂的互動完全正常。外界關注的另一焦點在於，輝達是否會要求Megaspeed等現行的NCP夥伴，也必須加入「艦隊智慧系統」接受晶片定位追蹤，以及這項要求是否會擴大到東南亞客戶之外。對此，輝達則是拒絕置評。此外，輝達近期亦開始要求買家，不得將超過一半的輝達算能租賃給中國公司，儘管華府目前的政策原則上允許中國企業租用位於海外的算力，這也顯示輝達正在提升自我監管，以作為面對華府質疑的防線。