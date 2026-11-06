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針對媒體報導及民代將前鎮舊魚市場樑柱包膜混淆為81億前鎮漁港新建工程一事，高雄市政府發言人符瑋玲今（6）日嚴正澄清，前鎮舊魚市場樑柱包膜屬舊魚市場之結構補強工程，非屬81億新建工程範疇，呼籲勿進行烏龍爆料與政治操作，誤導視聽。高雄市政府海洋局指出，舊魚市場因設施老舊，經專業設計評估，有結構補強必要及需進行整體港區環境改造。公共工程改善必須兼顧市場正常營運與施工安全，因現況攤商仍需營運，施工過程皆透過高雄區漁會共同協調攤商採用半半施工，以維護攤商生計為最重要考量，另此處結構補強柱亦因早市攤商已協調後續將遷移至多功能運銷中心，故俟搬遷後再行施工並未有拖延情事。海洋局進一步說明，該柱體施工時已先行鑿除劣化混凝土，現況經評估並無立即危險，因此先以噴塗防鏽漆因此採分階段施工方式，暫以纖維水泥板包覆，可保護已鑿除的柱體及施工區域，後續再進行結構補強工程。海洋局表示，目前已加強現場安全維護，後續將配合早市攤商遷入新建的多功能運銷中心並提供完整施工範圍後，儘速辦理該處柱體之結構補強工程，確保港區設施安全。