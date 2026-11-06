唱跳天團草蜢將於2027年1月16日、1月17日一連兩天，登上台北小巨蛋開唱，帶來全新重磅巡演《THREE IN LOVE》。門票於今（6）日中午11點全面開賣，在萬千歌迷瘋狂湧入下，兩場共2萬張門票宣告完售，主辦單位也表示不再加場，足見草蜢縱橫樂壇40多年的魅力。草蜢此次重返台北小巨蛋演出高度重視，早已投入百分之百的精力與頂級規格的籌備工作，搶先透露將設有「台北專屬歌單」獻給台灣歌迷，值得大家期待。
草蜢明年攻蛋 2萬張門票完售
草蜢自出道以來，以無數首膾炙人口的經典舞曲與動人情歌風靡整個華語樂壇，從〈失戀陣線聯盟〉、〈半點心〉、〈忘情森巴舞〉到〈寶貝對不起〉，每一旋律響起都是全場萬人大合唱的集體記憶。此次，草蜢重返台北小巨蛋演出，消息一出便引發全台歌迷高度關注，今日門票全面啟售，各大售票平台立刻湧入大量歌迷同時上線搶票，短短時間內所有門票宣告售罄，主辦單位寬魚國際也表示不會加場。
打造台北專屬歌單 草蜢頂級規格開唱獻粉絲
對於歌迷們的熱烈迴響，草蜢三位成員蔡一智、蔡一傑與蘇志威對於此次演出高度重視，早已投入百分之百的精力與頂級規格的籌備工作，並率先透露將設有「台北專屬歌單」獻給台灣歌迷，屆時無論是震撼的舞台視覺、頂尖的燈光音響，或是精心編排的勁歌熱舞，勢必為所有到場的粉絲帶來最震撼的視聽饗宴。
雖然演唱會不會加場，但沒搶到票的歌迷也不要灰心，售完場次如有退票，將於票券整理後另行公告清票時間，相關資訊敬請留意寬魚國際FB、IG等社群消息及 KKTIX 頁面公告，把握最後的搶票機會。另外，寬魚國際特別提醒，務必透過官方指定正規管道購票，切勿購買來路不明的票券。
資料來源：KKTIX、寬魚國際臉書
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草蜢自出道以來，以無數首膾炙人口的經典舞曲與動人情歌風靡整個華語樂壇，從〈失戀陣線聯盟〉、〈半點心〉、〈忘情森巴舞〉到〈寶貝對不起〉，每一旋律響起都是全場萬人大合唱的集體記憶。此次，草蜢重返台北小巨蛋演出，消息一出便引發全台歌迷高度關注，今日門票全面啟售，各大售票平台立刻湧入大量歌迷同時上線搶票，短短時間內所有門票宣告售罄，主辦單位寬魚國際也表示不會加場。
打造台北專屬歌單 草蜢頂級規格開唱獻粉絲
對於歌迷們的熱烈迴響，草蜢三位成員蔡一智、蔡一傑與蘇志威對於此次演出高度重視，早已投入百分之百的精力與頂級規格的籌備工作，並率先透露將設有「台北專屬歌單」獻給台灣歌迷，屆時無論是震撼的舞台視覺、頂尖的燈光音響，或是精心編排的勁歌熱舞，勢必為所有到場的粉絲帶來最震撼的視聽饗宴。
雖然演唱會不會加場，但沒搶到票的歌迷也不要灰心，售完場次如有退票，將於票券整理後另行公告清票時間，相關資訊敬請留意寬魚國際FB、IG等社群消息及 KKTIX 頁面公告，把握最後的搶票機會。另外，寬魚國際特別提醒，務必透過官方指定正規管道購票，切勿購買來路不明的票券。