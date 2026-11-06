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兒虐具高度隱匿性！

應綜合檢視「嚴重度、社工人力」

肯定高雄建置傷勢諮詢機制

阻止兒虐關鍵在「及早發現」：重點是接住孩子

民進黨台北市長候選人沈伯洋「猜」北市兒虐問題是六都最多的說法惹爭議！今（6）日行政院政委陳時中出席立法院會時表示，應該是北市幾個突發個案，沒被完整處理，所以市民感受到台北市較為嚴重。對此，前衛福部政務次長、國立屏東科技大學研究員李麗芬認為，兒少保護不是數字競賽，真正重要的是讓更多需要保護的孩子及早被看見以及被接住。「兒少保護最怕的，不是案件變多，而是孩子身處險境，卻始終無人發現。」李麗芬指出，開案數不等於兒虐嚴重程度，各縣市通報敏感度、人口結構與案件類型不同，不能僅憑數字排名。她肯定高雄市政府在113年重大兒虐事件後，勇於面對問題、積極改善制度，持續精進保護機制，相關醫療諮詢經驗更獲衛福部肯定，參考推動全國建置。李麗芬表示，兒虐具有高度隱匿性，許多孩子年幼無法表達，或因畏懼而不敢求助，唯有社會大眾、學校及醫療人員提高警覺，才能及早發現風險。兒少保護案件從照顧疏忽到嚴重虐待，風險程度不同，評估防治成效應綜合檢視案件嚴重程度、再次受虐情形、追蹤服務成效及社工人力，而非單看開案數。高雄市政府在113年重大兒虐事件後，全面強化風險辨識、訪視追蹤及跨網絡合作，並自114年建立六歲以下兒童身心及安全評估檢核表，結合醫療專業建立即時傷勢諮詢機制。李麗芬說：「社工看到孩子身上有傷，如果不確定是不是受虐，只要上線問一下，就有醫師可以馬上幫忙判斷。」據她所知，衛福部也參考高雄經驗，推動全國建置兒少虐待傷勢研判線上諮詢平台，強化第一線專業支持。李麗芬強調，阻止兒虐的關鍵在於「及早發現」，除了需要社會大眾多一分「雞婆」、主動通報，更需要政府投入專業人力與資源。面對重大兒虐事件，重要的是能否從中發現問題、改善制度，持續強化兒少保護工作。兒少保護不是數字競賽，真正重要的不是讓案件看起來變少，而是讓更多需要保護的孩子及早被看見以及被接住。