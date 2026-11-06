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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將在11月12日點燃戰火，中華隊明（7）日將於首場公開熱身賽交手味全龍，推出樂天桃猿左投林子崴先發，預計投3局。中華隊總教練高志綱今（6）日指出，2場熱身賽會讓先發投手在前段登板，他也坦言，本屆陣容先發投手人數較少，因此要靠全體的力量去互相支持。談到日本隊首戰可能推出中日龍隊左投金丸夢斗先發，高志綱說，除了季前經典賽的情蒐資料，情蒐團隊已針對金丸夢斗製作一份新的報告。中華隊明日將迎來亞冠賽前的公開熱身賽，預定由樂天桃猿左投林子崴先發。中華隊總教練高志綱表示，預計讓林子崴投3局，至於後續登板的投手，還需要與投手教練討論。中華隊陣中除了林子崴，陳克羿、徐翔聖、陳睦衡都是潛在先發人選。高志綱指出，公開的熱身賽只有2場，會盡量讓陣中的投手全部都出賽，才能掌握到狀態。高志綱直言，2場熱身賽的先發投手，會是正賽的預想先發投手，「只有2場比賽，盡可能的讓有能力投先發的投手走在前面。」他也坦言，手中的先發投手確實比較少，「如果人數多一點，對賽事掌握度會再更好一點，也希望其他投手在這部分再多承擔一點。」高志綱強調，團隊力量很重要，只要互相支持，就會對團隊有幫助。中華隊首戰對手地主日本隊，明日也將展開熱身賽，將由中日龍隊左投金丸夢斗先發，日媒也推測，金丸夢斗高機率對中華隊先發。金丸夢斗2024年選秀首輪加入中日隊，曾入選世界棒球經典賽，本季出賽25場，拿下5勝12敗、防禦率2.91。高志綱表示，金丸夢斗在經典賽時的情蒐資料是針對去年以前的表現，「情蒐團隊有針對今年表現重新做一份報告。」高志綱指出，日本隊每位投手都很好，每種球路也都很犀利，「所以我相信日本隊在第一場比賽，一定會想辦法去取得優勝的感覺，把球隊中比較重要、比較好的投手先壓出來，也是可以預料得到的。」