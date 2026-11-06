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▲民進黨社群之夜登場，隨性樂團開唱。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲議員候選人高嘉瑜出席社群之夜。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲民進黨、雙北競選團隊今晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

2026九合一大選倒數，民進黨、雙北競選團隊今（6）晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，邀集上千名支持者共襄盛舉，現場大咖雲集，跨界名人與KOL現身力挺，包含人氣Podcast節目「台灣通勤第一品牌」、法律白話文、設計師聶永真、Kurt Wu、作家楊双子、藝人鄭家純等人到場力挺，現場氣氛嗨翻。「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」晚間7時在大直典華盛大登場，包含民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、宜蘭縣長候選人林國漳等人出席，亦吸引眾多跨界名人與KOL現身力挺，包含台灣通勤第一品牌、法律白話文（珞亦、貴智、YO）、林辰、李屏瑤、宜蘭、妹迪IN TAIWAN（表妹、胡迪）、Ben桑、史達魯（吃這個好不好）、波波大叔（先加減後成廚）、何立安、SBD邱個、漢娜、文森：文森在台上、傑哥、柏文、阿海、Boss、阿格力、黃麗群、陳艾琳、羅甯、卡肉老ㄙ、楊双子、賴庭荷、Kurt Wu、奔奔抱抱畫家、聶永真、陳熏雞、UG、女神下午茶、拿拿摳、鄭家純、心身難路（徐志雲、Amy）、烏烏陪你聊（烏烏醫師）、芭樂人類學（王伯維）、朱宥勳、謝宜安、狼七、季雅、HOM、女子大開口、廖小子、陳青琳、人間動物園：主持人厭世姬／製作人姚資竑、跩姬等。民進黨表示，本次活動開放登記即吸引超過2萬名支持者熱血響應，因現場空間與席次有限，所有入場資格均已於事前透過 LINE完成報名抽籤與應援競賽保障資格發放。民進黨指出，針對無法親臨現場的螺絲君們，亦可透過民進黨、台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰與宜蘭縣長候選人林國漳的YouTube官方頻道線上觀看直播，同步連線應援。