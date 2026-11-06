我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠崎泫飛到香港見男友Toyz，Toyz在女友的直播中露腳丫。（圖／篠崎泫IG）

▲篠崎泫、Toyz「世紀同框」，直播人數也飆破萬人。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

知名電競直播主Toyz（劉偉健）因為販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，服刑約2年半後獲准假釋，並於3日遭遣返回香港，先前與他傳出祕婚的女友篠崎泫，今（6）日在IG開直播時，網友發現Toyz就在她的身旁，Toyz也絲毫不隱藏，讓直播飆破6千人同時在線觀看，Toyz還說：「好了沒啊？我受不了了啊！還沒吃飯」甚至露出一隻腳丫和幾秒鐘的正臉，讓留言區暴動。篠崎泫今天晚間在IG開工商直播，沒想到，直播到一半畫外音突然出現Toyz講話的聲音，兩人一來一往吐槽，篠崎泫還說自己是特地飛到香港「見筆友」，而Toyz的出現也讓直播在線人數突破6千多人，一度逼近7千大關，網友也不停洗版詢問Toyz有關的事，讓篠崎泫無奈地說：「有人要問我產品的問題嗎？」有趣的是，篠崎泫在直播中吆喝粉絲趕快下單，粉絲則留言表示希望Toyz露臉，Toyz索性先露出一隻腳丫子，後來捱不過女友和粉絲，直接快速入鏡數秒鐘，讓幾乎從來沒有合照的小倆口「世紀同框」，直播人數也飆破萬人。此外，篠崎泫還爆料Toyz出獄後的台語程度突飛猛進，Toyz也坦承在獄中學了不少閩南語，回到香港還要先思索幾秒粵語的發音，小倆口甚至在鏡頭前互相用台語溝通，讓網友大呼：「可以親一個嗎」、「超好笑！」