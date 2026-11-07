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▲在《MLB.com》所預測的道奇全新外野藍圖中，左外野先發位置直接指名由頂級新秀德保拉接棒。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟官方網站《MLB.com》日前針對洛杉磯道奇隊2027年開幕戰名單做出最新預測，其中外野陣容迎來震撼級大洗牌，官網大膽預測農場頭號大物德保拉（Josue De Paula）將直接接掌先發左外野防區，此舉等於為傳聞已久的明星外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）潛在交易案敞開大門；此外，年僅23歲的黑馬外野新星厄爾哈德（Zach Ehrhard）更被看好擠進開季替補名單，成為道奇推動年輕化與速度戰的關鍵拼圖。在《MLB.com》所預測的道奇全新外野藍圖中，除了塔克（Kyle Tucker）與帕赫斯（Andy Pages）預期坐鎮外野防線外，左外野先發位置直接指名由頂級新秀德保拉接棒。這項陣容預測最引人注目的連鎖效應，在於外界盛傳已久的赫南德茲交易傳聞極可能正式兌現。若道奇高層選擇在合約年或薪資考量下將赫南德茲送走，將能騰出充裕的薪資空間與先發打席，全面啟動外野新星接班計畫。在板凳輪替方面，過去兩個賽季在洛杉磯表現稱職的考爾（Alex Call）預計續扛第4號外野手重任；然而一旦外野先發群出現傷病潮，考爾並非長期先發的最佳解方，這也讓農場黑馬厄爾哈德的崛起顯得至關重要。去年在投手梅伊（Dustin May）交易案中來到道奇的厄爾哈德，2026年賽季在小聯盟3A打出統治級代表作。整季繳出0.291打擊率、0.400上壘率與0.472長打率（wRC+高達127），狂轟20發全壘打並跑出28次盜壘成功。除了出色的跑壘速度能在比賽後段提供總教練羅伯茲（Dave Roberts）充裕的戰術調度彈性，厄爾哈德在3A更於外野3個防守位置皆至少先發出賽超過20場，展現出極為頂級的外野守備多功能性。除了厄爾哈德外，在3A狂敲30轟的強力左打提布斯三世（James Tibbs III），以及在小聯盟展現驚人打擊數據的西羅塔（Mike Sirota），也都是潛在的外野人選；搭配替補捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）與工具人弗里蘭（Alex Freeland），道奇板凳陣容即便不透過昂貴的自由市場補強，憑藉自家農場厚實的年輕深度，便足以打造出更年輕、更具速度且成本更低的豪華陣容。