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韓國瑜金句連發 重提「打通中央山脈」40分鐘到花東

▲國民黨台中市長候選人江啟臣，今晚在沙鹿區舉行「海線萬人造勢大會」，盧秀燕、韓國瑜同框力挺。（圖／江啟臣競總提供，2026.11.06）

盧秀燕、江啟臣開砲中央 猛轟政院卡老人健保、老農津貼

國民黨台中市長候選人江啟臣今（6）日晚間於沙鹿舉行首場萬人造勢晚會，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕攜手同台力挺。韓國瑜致詞時金句連發，更重提當年參選總統時拋出的「打通中央山脈」指標政見，強調只要打通關鍵的28公里，未來台中上接花蓮、下接台東僅需40分鐘，台灣東西部將可連成一線；搭配捷運與清泉崗機場擴建，勢必迎來無比榮耀，成為中台灣最耀眼的璀璨珍珠。九合一大選正式倒數衝刺3週，江啟臣競選團隊全面吹響陸戰號角，規劃連辦4場萬人造勢晚會。首戰今晚直搗海線沙鹿，現場湧入大批支持者揮旗吶喊；江陣營宣布，接下來3個週五晚間，將依序移師太平、豐原及舊市區接力造勢，以綿密的萬人集會全力催出藍軍基本盤。今晚首場造勢由在地的台中市副議長顏莉敏重磅開場炒熱氣氛。在如雷歡呼聲中，江啟臣手牽韓國瑜與盧秀燕進場，沿途親自發送國旗飄帶，受到夾道群眾熱情簇擁，現場氣氛沸騰至最高點。韓國瑜一登台便展現招牌韓式幽默與群眾魅力，高聲喊出「東南西北中，幸福在台中；台中要啟程，市長要啟臣！」他剖析，周邊的苗栗、彰化、雲林、南投皆以台中為核心，台中未來要大步發展，關鍵在於走向國際化、建設國際大機場；因此下屆市長必須兼具寬闊的國際視野、深耕在地的拚勁，以及關懷弱勢的同理心，才能攜手打造溫暖有愛的公平社會。隨後，韓國瑜再度端出當年競選總統時備受熱議的「打通中央山脈」藍圖，即推動國道六號東延花蓮、穿越中央山脈核心開鑿長隧道，建構「台中花蓮一日生活圈」。韓國瑜激情表示，中央山脈這條28公里路廊若能順利貫通，未來從台中出發僅需40分鐘就能直達花蓮與台東，讓台灣西部與東部打破地理隔閡、全面接軌。他強調，待台中捷運路網成形、機場規格升級，整個城市將充滿無限發展契機，呼籲市民務必集中選票，選出最優質的市長江啟臣，共同擦亮中台灣這顆核心珍珠。盧秀燕與江啟臣亦接力開砲，齊聲痛批行政院消極怠惰。兩人點名中央遲遲不願副署由中央負擔老人健保補助，更阻擋老農津貼由8,110元調升至1.5萬元。盧秀燕拉高分貝指出，相關法案明明已獲立法院三讀通過，民進黨政府卻百般推拖、不願配合執行。盧秀燕呼籲市民，從明天開始去質問民進黨的市長候選人與市議員「為何行政院不願點頭？」她更質疑，若下屆台中市長由綠營接掌，市府推行8年的老人健保補助是否會重蹈覆轍、像林佳龍執政時期那樣被直接砍掉？盧秀燕痛批民進黨「選前大開支票、選後變了嘴臉」，轉頭詢問台下民眾「這樣恐怖嗎？」引來群眾齊聲怒吼「有！」晚會尾聲在全場齊喊「最強的靠山江啟臣」震天吶喊中圓滿落幕，展現藍營團結拚勝選的強烈氣勢。