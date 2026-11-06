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中華職棒中信兄弟隊長王威晨昨（5）日行使自由球員（FA）權利，成為今年唯一一位自由球員，一向視王威晨為偶像的張士綸，知道隊長提出FA後，坦言相當驚訝與不知所措。張士綸笑說，在王威晨宣告FA後，他直接私訊王威晨「會走嗎？愛我別走！」張士綸直言，王威晨是球隊的靈魂人物，希望能繼續當隊友。兄弟隊長王威晨在昨日宣告行使FA權利，成為今年唯一一位投入自由市場的球員。王威晨在個人社群限時動態表示，感謝球團對球員行使自由球員權利想法的理解與尊重，「希望這個決定不只是對自身職涯的一份肯定，也希望這個決定，對自己與球隊而言，都能有正面的意義。」兄弟21歲超新星張士綸今（6）日受訪時，坦言有點驚訝，「然後有點不知所措，但那是每位球員都想要的事，所以其實就是尊重。因為如果是我的話，也可能有機會（行使）。」張士綸透露，在王威晨宣告FA後，有回覆王威晨的限時動態，「那時候就是正常回他而已，我就問他：『會走嗎？』」殊不知王威晨回傳「怕嗎？」給張士綸，隨後兩人竟然開始歌詞接龍，「我就回『愛我別走』，他就開始接《愛我別走》，我一句他一句。」張士綸說，就先用開玩笑的方式詢問王威晨，「選擇權在他身上，也是希望他不要走啦！」話鋒一轉，張士綸直言，王威晨對球隊來說是很重要的靈魂人物，「也是很值得學弟們學習的角色跟榜樣。」兄弟明日將在洲際球場舉辦感恩會，被問到與王威晨見面時，會有什麼實質「留人」的表現，張士綸笑說，「我覺得明天球迷應該比我更熱烈。」張士綸在結束採訪後，還拜託記者幫忙問問看王威晨會不會離開兄弟，「順便問問看他，看有沒有不一樣的答案。」