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▲民進黨舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，沈伯洋、黃世杰、林國漳出席。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲林國漳出席「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

2026九合一大選倒數，民進黨、雙北競選團隊今（6）晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，邀集上千名支持者共襄盛舉。桃園市長候選人黃世杰詢問現場民眾，你們有聽過幽靈馬車嗎？幽靈公車的特色就是等，卻永遠等不到，為了大家有更好的生活，他當市長一定要解決這個問題。「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」晚間7時在大直典華盛大登場，包含台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、黃世杰、宜蘭縣長候選人林國漳等人出席，亦吸引眾多跨界名人與KOL現身力挺，包含「台灣通勤第一品牌」、法律白話文、林辰、鄭家純、設計師聶永真、Kurt Wu、作家楊双子、賴庭荷、廖小子、朱宥勳等。黃世杰向現場民眾詢問，「你們有聽過幽靈馬車嗎？現在沒有幽靈馬車可以看了，你們到桃園來，可以看到別的地方看不到的幽靈公車」；他說，幽靈公車的特色就是等，卻永遠等不到，事實上，依照地圖還有時刻表開始設計旅程，其實就是在設計自己的人生，為了大家有更好的生活，他當市長一定要解決這個問題。黃世杰說，若是北桃園位在青埔的高鐵桃園站，最快的方式竟然是搭火車到板橋，再換高鐵到桃園站，這代表桃園的公車系統需要大改造，北北基桃生活圈中，只有桃園大眾運輸使用率不到25%，身為智慧城市，不應該有幽靈公車的問題。黃世杰說，他當選後要重建即時公開資訊，讓線上、線下資訊一致，重新佈局路線規劃、公車轉運站與節點 ，也要調查總運量，讓偏鄉導入預約式公車，杜絕現在「桃小巴」很多地方坐不了車、很多地方沒有人坐的狀況；此外，現在龍潭轉運站就是錯誤概念，未來要完整配置轉乘系統，重新規劃路線，搭配適當地點設轉運站。黃世杰提到，要重視駕駛長勞動條件，不只是薪水，更重要的是工時，讓桃園大眾運輸可以改善，也讓市民能夠掌握旅程，不會把人生全部浪費在通勤上面。