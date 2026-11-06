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▲告五人出道至今人氣不斷飆升，3場演唱會全數完售，不僅門票一票難求，更創下「成軍最短」、「最年輕樂團」連開三場小巨蛋完售的新紀錄。（圖／記者嚴俊強攝影）

天團告五人睽違3年重返台北小巨蛋舉辦「在這裡 @century] 世界巡迴演唱會，今晚（6日）首場演出一口氣準備26首歌曲，團隊不惜成本、斥資破億打造，一開場告五人接連帶來〈跳海〉、〈愛人錯過〉、〈我想要佔據你〉等新舊歌曲，犬青更身穿短版上衣、熱褲展現傲人好身材，一雙辣腿全被看光。告五人時隔3年再度攻蛋，今晚開唱狀態極佳，只見犬青身穿短版上衣、熱褲露出一截蠻腰、辣腿，造型相當性感。告五人一開場便火力全開，連續演唱10首金曲才正式與歌迷開口互動，犬青向全場打招呼，表示：「第一天特別的驚喜，因為不知道發生什麼事。」沒想到話還沒說完就被一旁的雲安插話，讓她直呼：「讓我把話講完！」雲安則連忙道歉。而犬青也直言演出第一天總是很興奮、會亂講話，甚至覺得有點頭皮發麻。而輪到謙哥說話時，麥克風一度沒聲音，讓犬青代答說：「大家好，我是謙哥！」幽默化解小插曲，也展現出團員間的好默契，而睽違3年再次回到小巨蛋演出，謙哥表示：「非常開心我們又回到小巨蛋，我們又在這裡見面了！」昨天彩排時很希望是演出當天，因為希望可以快點看到大家；雲安則認為繞行世界好幾圈再次回到小巨蛋，跟大家的默契越來越好。演唱會出道至今人氣不斷飆升，3場演唱會全數完售，不僅門票一票難求，更創下「成軍最短」、「最年輕樂團」連開三場小巨蛋完售的新紀錄。在演藝圈有著好人緣的他們，今晚開唱許多星友也送上花籃祝福，包括任賢齊、動力火車、王心凌、韓國女團MAMAMOO的隊長頌樂、八三夭、美秀集團等。今晚演唱會中最吸睛的莫過於全球首創的巨型「天旋地轉哈密瓜」舞台裝置，宛如巨大外星物體降臨小巨蛋，不僅是舞台視覺核心，更是專為本次巡演量身打造的特殊裝置，高達6層樓、重達10噸，透過吊掛空中的轉盤機械運作，展現氣勢磅礴的裸視3D效果特效。為了讓這顆巨型哈密瓜完美現身，製作團隊前後籌備長達1年，在正式搭建更需動員一百餘位專業技術人員，花費24小時組裝，讓這座重磅「天旋地轉哈密瓜」成為本次演唱會最具代表性的夢幻裝置。