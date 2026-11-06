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▲川普6日再度發文表示，自己全力支持人工智慧（AI），大讚AI是金礦，「只有蠢蛋才會說不」。（圖／翻攝自Truth Social）

美股5日上演史詩級大跌，美國總統川普（Donald Trump）在個人社群媒體上連發多文，將股市大跌歸咎於民主黨在期中選舉的獲勝。川普6日再度發文表示，自己全力支持人工智慧（AI），大讚AI是金礦，「只有蠢蛋才會說不」。川普最新在Truth Social發文表示，「身為總統，我百分之百支持超級智慧（SI），並將與許多希望藉此致富的州合作。超級智慧是金礦，只有愚蠢的領導人才會對它帶來的財富說『不』！」川普多次強調要用「超級智慧」（Super Intelligence,SI）來代替「人工智慧（AI）」的說法，並稱繼續使用AI的人都是「白宮的敵人」，不過，目前各界仍然普遍習慣用AI這個稱呼。至於川普指控民主黨拒絕AI，這確實是部分投資人的疑慮，擔憂由民主黨掌握的國會可能會阻止或減緩對新AI基礎設施的支出，從而威脅到美國乃至於全球AI供應鏈經濟成長的關鍵驅動力。不過，投資人也可能從昨日的恐慌中走出，美股週五開盤前那斯達克期貨上漲超過1％，有機會實現反彈。