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立冬運勢出爐！5生肖財運事業迎新機

第一名：生肖兔

第二名：生肖虎

▲生肖虎在立冬有望讓創意及副業變現，單身者則桃花機會增加。（示意圖／取自photoAC）

第三名：生肖牛

第四名：生肖龍

第五名：生肖馬

▲屬馬者適合調整工作定位、探索新收入來源，科技、網路、數位服務與個人品牌等新型態收入值得關注。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

今（7）日迎來立冬，將於下午5時51分46秒交節，命理專家邱彥龍表示，11月7日至22日這段期間，生肖兔、虎、牛、龍、馬列入5大聚勢生肖，表面看似平穩，實際上資源、人脈與機會正悄悄重新整合，在資產規劃、創意變現、專業收入及事業轉型等方面各有發展空間。不過，他也提醒，近期理財應以守住本金為優先，別為了面子增加開銷，也不要因舊情或朋友推薦就貿然投資。屬兔者近期容易把注意力放在房屋、土地、家庭財務及長期資產配置，購屋、換屋或裝修都可能成為生活議題。從事建築、設計、裝潢、房仲及家具業者，也有機會接觸新需求，但房貸、大筆支出與共同投資都要先衡量負擔能力，不能只看資產增加。工作上適合整合資源、改善管理制度；感情方面，有伴者可討論婚姻與家庭安排，單身者則可能透過親友認識對象。健康需留意心血管、背部、眼睛及睡眠，避免家庭責任造成長期壓力。屬虎者的創作、個人魅力及感情生活較活躍，過去累積的興趣或專業可能出現商業價值。設計、藝術、美容、教學、娛樂、行銷及自媒體等領域值得留意，可嘗試推出新服務或重新包裝產品，但仍須控制娛樂支出與投資預算。事業適合經營個人品牌、發表作品及培養固定客群；單身者桃花機會增加，舊識也可能重新聯絡，有伴者則可安排共同活動。健康方面注意腸胃、皮膚、腰部及睡眠。屬牛者工作量可能增加，但細心與責任感有機會帶來肯定，甚至重新接獲舊客戶聯繫。正職、顧問及專業服務收入較有發揮空間，適合調整收費、改善服務流程；不過，接案增加不代表獲利一定提高，仍要計算成本與工時。工作上可整理舊問題、改善客戶關係，但別為了證明能力而攬下過多責任。感情需留意工作忙碌影響相處，健康則注意腸胃、泌尿、皮膚、肩頸及過勞。屬龍者的溝通、學習與短期合作運勢有所變化，可能因電話、訊息或朋友牽線接觸新資源。業務、教學、媒體、網路、仲介、物流及顧問等領域有機會拓展客源，但即使是熟人合作，也應先談清楚金錢條件。工作適合學習新工具、整理文案及建立合作管道，接下任務前則要確認時間與能力。單身者可能透過朋友或網路認識對象，有伴者可討論未來規劃；健康留意胃部、呼吸道、肩頸、睡眠及交通安全。屬馬者可能重新思考工作模式、個人形象及未來方向，科技、網路、數位服務與個人品牌等新型態收入值得關注，也適合透過學習工具提升效率。不過，別因看見他人成功就投入大筆資金，陌生投資及熱門題材尤其需要審慎評估。事業可從小規模調整開始，逐步測試新市場，不必急著推翻原有基礎。感情方面，單身者可能遇到個性獨立的對象，有伴者則要重新協調生活步調；健康注意喉嚨、頸部、肩頸及神經疲勞。