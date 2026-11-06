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受國際政經情勢影響，台股近日出現大波動，行政院發言人李慧芝今（6）晚表示，行政院長卓榮泰下午4時偕同財政部、中央銀行等首長向總統賴清德報告國際整體情勢分析及政府各項因應措施；他強調，政府將持續密切掌握國際金融情勢及國內資本市場動態，國安基金已獲授權適時執行市場安定任務，相關部會也將視市場變化適時採取必要措施，維護金融市場秩序與國內經濟穩定。李慧芝表示，我國股市與美股及費城半導體指數連動密切，近期國際股市又因美國期中選舉最新政經局勢而有所動盪，為因應國際政經情勢變化及金融市場波動，並維護國內資本市場穩定，行政院連續兩日密集召開多場會議，督導相關部會研擬應變措施如下：一、昨日上午，行政院副院長鄭麗君邀集財政部、金融監督管理委員會及中央銀行等單位，針對近期股市走勢及可能採取的穩定措施進行研商，並要求相關部會加速完成各項應變準備，以適時因應市場變化。二、國安基金於今日下午收盤後召開臨時會議。鑑於國際政經情勢仍存在高度不確定性，國安基金管理委員會決議，授權執行秘書視市場情況動用資金，適時執行市場安定任務。三、金管會也同步召開會議，決議自下週一起實施五項股市穩定措施，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、調高最低融券保證金成數等，以為維持證券市場之秩序及穩定性。四、卓榮泰於今日下午4時，偕同鄭麗君及秘書長張惇涵，率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴清德報告國際整體情勢分析及政府各項因應措施，確保相關部會掌握最新情勢，並協調後續政策方向。五、鄭麗君於今日晚間召集臺美經貿工作小組會議，針對台美外交、經濟、金融市場及持續因應301調查，進行整體情勢分析，並據以確認各部會後續工作重點，強化跨部會協調與政策應變能力。李慧芝強調，經財經相關部會評估，我國經濟基本面穩健，台灣的科技產業持續成長，整體產業發展具支撐力。政府將持續密切掌握國際金融情勢及國內資本市場動態，國安基金已獲授權適時執行市場安定任務，相關部會也將視市場變化適時採取必要措施，維護金融市場秩序與國內經濟穩定。