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效力於波士頓紅襪隊的日本強打吉田正尚，正面臨大聯盟生涯的重大轉捩點。美國權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）於當地時間11月5日報導指出，隨著紅襪球團積極推動戰力升級與名單換血，即將邁入5年合約最後一年的吉田正尚，在今年休賽季極可能透過交易遭到球團拋售。波士頓在地權威媒體《波士頓環球報》（The Boston Globe）資深隨隊記者斯派爾（Alex Speier）更直言，吉田正尚下個賽季繼續披上紅襪戰袍的機率微乎其微。吉田正尚在2023年以5年總額9000萬美元（當時約合122億日圓）的優渥合約風光加盟紅襪。菜鳥球季他出賽140場，繳出0.289打擊率、15發全壘打與72分打點的亮眼成績單；然而隨後幾年受到傷病反覆困擾及教練團定位不穩定影響，出賽場次逐年下滑，2024年縮減至108場，2025年更銳減至55場，本季亦僅留下87場出賽紀錄。深諳紅襪內部運作的知名記者斯派爾在播客節目《310 to Left》中明確分析：「考量到目前紅襪40人名單競爭極度擁擠，加上高層迫切期望全面提升團隊競爭力，我強烈感覺吉田正尚下個賽季不會再為紅襪打球。球團現在的目標是往更高的戰力天花板邁進。」事實上，吉田正尚在過去數年間便屢次被列入潛在交易名單，但其超過1800萬美元的沉重年薪與傷痛史，一直是交易談判難以突破的最大絆腳石。然而隨著合約邁入最後一年倒數，接手球隊的財務風險大幅降低，紅襪推動交易的現實可行性已遠高於以往。《運動畫刊》特別點出，紅襪在2025年休賽季就曾為了清理薪資包袱，將牛棚投手希克斯（Jordan Hicks）交易至芝加哥白襪隊；如今面對合約只剩最後一年的吉田正尚，球團極可能複製相同模式，透過分擔部分薪資或打包交易完成陣容換血。在權威記者相繼釋出風聲後，這位日本強打在波士頓的倒數計時已然正式展開。