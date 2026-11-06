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▲篠崎泫秀出去獄中參加懇親會的合照，可見Toyz在照片中緊擁女友，小倆口十分甜蜜。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

▲篠崎泫表示，她每天透過手寫信向Toyz報備行程，情緒一來還紅了眼眶。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

港籍直播主Toyz（劉偉健）因為販賣大麻菸彈遭判刑入獄，日前獲准假釋，並於3日被移民署遣返回香港，與他傳出祕婚的女友篠崎泫，今（6）日飛到香港會情郎，開直播時，她秀出之前到獄中參加懇親會、小倆口擁抱的照片，篠崎泫也親口證實，與Toyz交往至今已經3年，如今終於可以大方秀恩愛，她也露出如釋重負的表情。篠崎泫今晚在IG開直播，Toyz不避諱露半臉，她回憶男友入獄2年半以來，自己勤奮寫信寄到獄中，說到一半翻出一張合照，透露是之前監獄懇親會所拍攝，曝光的照片，可見篠崎泫戴棒球帽、衣著休閒，Toyz則穿著T恤緊緊抱著愛人，畫面相當甜蜜。此外，篠崎泫在直播中也透露，與Toyz當時低調交往半年，後來對方因案入獄2年半，算一算已經在一起3年，「3年多以來我都沒有說謊」，邊說還邊看手上的一大疊信紙，笑說自己一開始只有寫五、六頁，後來越寫越多，寫掉兩本信紙，上頭都是密密麻麻的字。篠崎泫也大方公開信件部分內容，只見秀出的信紙上圖文並茂，有通訊軟體的對話紀錄截圖、網友的留言，連Threads有提到Toyz的貼文也都一併附上，另外還有篠崎泫去接送男友愛貓、自己的自拍等照片，篠崎泫說，她每天向男友報備行程，「每天都像在寫報告」，情緒一來還紅了眼眶。