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▲直播中篠崎泫（如圖）不僅曬出寫給Toyz的手寫信，還公開懇親照。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

知名電競直播主Toyz（劉偉健）因為販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，服刑約2年半後獲准假釋，於3日遭遣返回香港，先前他傳出祕婚女友篠崎泫，雙方至今未承認。不過今（6）日篠崎泫在IG開直播，Toyz不僅在留言區寫下「哥要當小白臉」，接著更無預警與篠崎泫同框，讓直播立刻飆升至萬人觀看。Toyz至今未回應與篠崎泫秘婚的傳聞，但小倆口越愛越大方，今晚更無預警現身篠崎泫帶貨直播，Toyz先是在留言區鼓勵大家下單，寫下：「哥要當小白臉。」接著更難得高調同框讓網友們瞬間暴動，直觀看人數立刻衝破萬人，而篠崎泫甚至甜蜜摸著Toyz的耳朵，久違見面互動閃瞎眾人。此外，直播中篠崎泫不僅曬出寫給Toyz的手寫信，還公開懇親照，只見Toyz甜蜜抱著她，而篠崎泫則面露害羞笑容，讓網友們看了直呼：「女生一定超開心」、「篠崎泫笑容藏不住」、「拉風的男人回來了 一露臉Ig流量直接轉圈圈了。」此外，篠崎泫還爆料Toyz即使在獄中，對股市的敏銳度仍超高，「每次要買什麼都是他跟我講的，說那個聯電去買一下、台積電現在可以買…」篠崎泫還透露Toyz出獄前最後一次會客，告訴她股票可以賣一賣了，覺得股市接下來會往下走，讓篠崎泫笑說：「你在裡面倒是很會分析。」沒想到篠崎泫最後什麼都沒賣，損益從正的變成虧的，兩人在鏡頭前打情罵俏。