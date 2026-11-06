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▲霸味薑母鴨在全台有多家分店，每次低溫驟降後，就可看到湧入的人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

都還未正式進入立冬 薑母鴨店已經客滿

▲天氣都還不夠冷，卻直擊霸味薑母鴨台北汀州店今晚客滿。（圖／記者葉盛耀攝）

▲霸味薑母鴨高雄店今天來客量大約僅有5、6成。（圖／民眾提供）

帝王食補薑母鴨 少部分配料微幅調漲

明天11月7日是立冬，傳統上國人習慣有「補冬、補嘴空」的習俗，也就是會吃些薑母鴨等溫補料理滋潤養身。連鎖薑母鴨品牌「霸味薑母鴨」也宣告，從明（7）日開始，中午就開始營業，即12點就開賣。《NOWNEWS今日新聞》記者提早在立冬前一晚的今天直擊霸味台北汀州店，約莫晚上7點左右果真現場已坐滿了顧客。另外一個品牌「帝王食補薑母鴨」，其高雄五甲店的負責人吳嘉偉也提到，每年立冬之後，的確就是生意愈來愈旺的季節。全台有多家分店的霸味薑母鴨，是從新北三重發跡，主打碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，湯頭屬於清甜派，薑與麻油的量不重，中藥味也輕。多數人都認為湯頭越滾越好喝，霸味薑母鴨堅持無法先預約，僅能現場抽號碼牌並排隊，因此每次低溫來襲，全台各分店門口必見排隊盛況。《NOWNEWS今日新聞》記者提前立冬的前一天、即今（6）日晚間直擊霸味台北汀州店，約莫晚上7點左右果真現場已客滿，就連外圍半開放式座位也是。即便今天晚上氣溫約莫23度，並非很冷，卻已經有不少老饕搶先品嚐薑母鴨。另外，相較氣溫較高一些的南臺灣高雄，同樣是霸味薑母鴨，據悉今晚現場顧客量約僅5、6成滿而已。霸味薑母鴨今年售價比照往常，薑母鴨鍋一份300元，其他多樣化配料包含菌菇類、霸味小丸子、鴨腸等則在60～90元。另一個薑母鴨品牌「帝王食補薑母鴨」，其高雄五甲店的第三代傳人吳嘉偉則透露，每年店面都會在梅雨季節之後一直到8月底就會「放暑假」，一直到9月才重新營業，且往往到立冬之後，就會明顯看到顧客紛紛上門。吳嘉偉則提到，今年薑母鴨鍋價位一樣是450元，大部分配料也維持原價，少部分像是鴨肉菲力丸、高麗菜等都因為成本上漲而略為漲價約莫5元。不過要提醒，雖然帝王食補屬於連鎖品牌，但是各家分店的定價稍有不同。