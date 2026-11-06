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▲蘇巧慧、沈伯洋、黃世杰、林國漳、林俊憲出席社群之夜。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲蘇巧慧回憶當初帶領沈伯洋一起跑行程。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲賴清德錄製影片。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

▲蘇巧慧、沈伯洋、黃世杰、林國漳出席社群之夜。（圖／記者林調遜攝，2026.11.06）

民進黨今（6）晚舉辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，邀集上千名支持者共襄盛舉。新北市長候選人蘇巧慧爆料，台北市長候選人沈伯洋被提名那天，接到很多地方頭人打電話給他，提醒要與沈伯洋保持距離，不要跟那隻黑熊太近，不然會很黑，《台灣順起來》歌曲出來後，很多朋友打電話來說，「千萬不要在那邊唱那個什麼順起來，那個動作真的是蠢死了」，但講這些話的人，都低估他跟沈伯洋的決心，還有兩人20多年的交情。「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」晚間7時在大直典華盛大登場，包含沈伯洋、蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、宜蘭縣長候選人林國漳等人出席；此外，總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文也以錄影方式「獻聲」。蘇巧慧爆料，沈伯洋被提名後，許多長輩叫他與沈保持距離，但他們都低估兩人20年交情，而第一天他就告訴沈伯洋什麼叫做選舉，不但找沈開會，提醒沈好好選、不能丟臉，因此挑出最難的行程，就是去掃環南市場，而沈伯洋學習能力強，捲起洋流，比總統大選選前之夜還誇張，過去曾經打電話叫他不要太靠近沈伯洋的長輩，又打電話來，這次是要飄帶。話鋒一轉，蘇巧慧感嘆，掃街看到最高線上有3萬人時他很開心、覺得團隊很強，但轉台看到沈伯洋，「什麼都沒做，螢幕也沒有任何特效，一個人站在吉普車上傻笑，就有16萬人在看！你們可以告訴我嗎？請問你們到底在看什麼？陪伴是這樣用的嗎？」蘇巧慧提到，聯電前董事長曹興誠、賴清德都說他們看到沈伯洋的潛力，但他想說，「是我先看到的！我在賓州大學就看到了，而且巧慧是比心慧（沈伯洋七子）還早看到」；他回憶，800多天前他宣布要參選新北市長，那時民調落後對手20%，因此他組最強的團隊、找來最好的文宣、最好組織、政見教練，希望把新北市贏回來，艦隊航行500多天後，終於迎頭趕上對手。「就在這時，看到一艘快艇來了，上面還坐著爆炸頭船長，『學姊，我是快艇喔，要不要送你一程啊？搭我的船比較快！』你覺得我應該要怎麼反應？要不要搭那艘船？」蘇巧慧說，每家電視台都在問他，「蘇委員，你聲量被吸走了，會不會擔心新北的選戰冷掉？」他每天都在回答這個，要很正式跟大家說，「我們唯一的目標只有到達終點，如果我的艦隊乘著洋流可以更快、更穩到達彼岸，我們就和洋流一起走，更何況，這是我應得的，畢竟我餵了他300個獅子頭啊！這是貓的報恩啊！」此外，賴清德透過影片向「螺絲君」打招呼，呼籲越接近11月28日，「我們越要保持戒慎恐懼」，他誠摯邀請大家，一起加入行列，「戒慎恐懼、拉票、固票、催票、投票，票票入匭，讓我們穩健前行，一起走向勝利的終點」。蕭美琴透過影片拿出戒慎恐懼協會的會員證，自稱是榮譽主委，感覺肩膀上的責任也更重了，要拜託各位「螺絲君」，把戒慎恐懼化為實際的行動，去拉票、去固票，11月28日去投票，一起堅持到底，戒慎恐懼、迎向勝利，大家加油。