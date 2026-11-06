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2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單16強戰今（6）日開打，台灣桌球好手林昀儒迎戰中國名將周啟豪。雙方繼重慶站後再度碰頭，林昀儒此役僅用34分鐘，就速戰速決以11：7、11：9、8：11、11：7力克周啟豪，順利搶下男單8強門票。下一戰將對決剛在16強擊敗中國一哥王楚欽的溫瑞博。目前世界排名第6的林昀儒上次與周啟豪碰頭是在重慶站16強賽，當時林昀儒就以3：1擊敗對手。今日比賽首局林昀儒迅速進入狀態，開局便打出一波7：0攻勢，直接打亂周啟豪的節奏。儘管周啟豪在中段力圖反撲、一度將比分追至7：10，但林昀儒穩穩把握住第一個局點機會以11：7先馳得點。進入第二局，周啟豪一度以8：4佔據領先優勢。陷入落後的林昀儒連追4分扳成8：8平手，逼得周啟豪請求暫停。暫停過後周啟豪雖追成9：9，但關鍵時刻林昀儒連下2分，以11：9逆轉奪下第二局，將局數拉開至2：0的絕對優勢。背水一戰的周啟豪在第三局放手一搏，雙方比分一路緊咬至7：7、8：8平手。局末周啟豪成功連續得分，以11：8扳回一局，將比賽拖入第四局。關鍵第四局，林昀儒重新掌握場上主動權，迅速建立9：3的大幅領先。周啟豪頑強連追2分至5：9時，林昀儒果斷請求暫停調整節奏。暫停回來，林昀儒迅速搶下賽末點，儘管周啟豪連救兩個賽末點，林昀儒仍沉著把握住發球機會，以11：7拿下第四局，終場以3：1的大比分鎖定勝利，晉級八強。不過林昀儒接下來的8強對手可不好惹。中國19歲小將溫瑞博在32強僅耗時18分鐘，就以3：0橫掃韓國名將安宰賢；16強又橫掃中國一哥王楚欽，近況可說是相當無敵。