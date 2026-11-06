大樂透第115000103期今（6）日晚間開獎，台彩稍早公布開獎結果，今晚1.84億元頭獎在新北市永和區得和路237之1號「銀盈彩券行」開出，由一人獨得，成功抱走今晚大獎。至於今彩539則有3注中頭獎，每注都能獲得獎金800萬元，中獎彩券行位於新北市中和區自立路56巷1號。
大樂透頭獎一注獨得！今彩539頭獎「同一彩券行」中3注
大樂透第115000103期大樂透、今彩539今晚22時開獎，根據台彩官網資訊，本期大樂透1.84億元頭獎一注獨得，由新北市永和區得和路237之1號「銀盈彩券行」開出。
而今彩539頭獎800萬則是有3注中獎，且3注都是由新北市中和區自立路56巷1號「來發財彩券行」開出，若都是同一人中獎，等於一次抱回2400萬，可說是超級幸運兒。
🟡11月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：05、09、26、32、41、48，特別號23。
49樂合彩：05、09、26、32、41、48。
今彩539：14、20、23、26、29。
39樂合彩：14、20、23、26、29。
3星彩：101。
4星彩：3327。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000103期大樂透、今彩539今晚22時開獎，根據台彩官網資訊，本期大樂透1.84億元頭獎一注獨得，由新北市永和區得和路237之1號「銀盈彩券行」開出。
而今彩539頭獎800萬則是有3注中獎，且3注都是由新北市中和區自立路56巷1號「來發財彩券行」開出，若都是同一人中獎，等於一次抱回2400萬，可說是超級幸運兒。
大樂透獎號：05、09、26、32、41、48，特別號23。
49樂合彩：05、09、26、32、41、48。
今彩539：14、20、23、26、29。
39樂合彩：14、20、23、26、29。
3星彩：101。
4星彩：3327。
※派彩結果以台彩官網資料為主。