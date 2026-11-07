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▲現年65歲的冠軍教頭瑞佛斯，曾於2023年至2026年間執掌公鹿隊帥印長達三個賽季。（圖／美聯社／達志影像）

曾在密爾瓦基公鹿隊執教過超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的名帥瑞佛斯（Doc Rivers），日前在知名體育媒體人西蒙斯的播客節目《The Bill Simmons Podcast》中語出驚人，對這位兩屆例行賽最有價值球員（MVP）公開抨擊。已於2025-26賽季後卸下公鹿兵符的瑞佛斯毫不留情地直言，阿德托昆博是個「非常難帶的球員」，痛批他籃球智商不高、打法過於單一，每回合只知道瘋狂硬衝禁區，始終無法徹底學會如何做好戰術執行。現年65歲的冠軍教頭瑞佛斯，曾於2023年至2026年間執掌公鹿隊帥印長達三個賽季。談及過去執教阿德托昆博的心路歷程時，瑞佛斯大吐苦水：「帶他一點都不輕鬆。他在場上總是以那種瘋狂的俯衝速度下坡衝刺，他真的是個很難搞的傢伙。雖然他具備出色的傳球能力，但他同時並沒有超高的球商（super-high IQ）。他真的只有一種打球方式，每個回合他都想靠身體強行硬來，我真希望他能學會如何把戰術執行得更好。」瑞佛斯更進一步指出，阿德托昆博即便已在聯盟征戰14年，依然缺乏對戰術執行價值的正確認知：「他至今仍需要學習戰術執行的重要性，特別是在訓練和投籃熱身時，如何專注於戰術落實。現在他換了一位全聯盟在戰術執行層面最頂尖的教練（意指熱火主帥史波斯查，Erik Spoelstra），或許能逼他展現那些多年來未被開發的潛能。」然而，瑞佛斯這番刺耳的言論隨即在全美籃壇引發巨大爭議。事實上，在瑞佛斯執教公鹿的三個賽季期間，阿德托昆博投籃命中率分別高達61.1%、60.1%與62.4%，皆創下個人職業生涯新高，且連續繳出場均30.4分的統治級火力，連年入選年度第一隊並穩居MVP票選前五名，數據表現無懈可擊，外界普遍認為瑞佛斯過度將球隊戰績起伏歸咎於當家球星。本賽季轉披邁阿密熱火隊戰袍的安戴托昆波，開季雖隨隊吞下3勝6敗的苦澀戰績，但他依然全勤出戰9場比賽，繳出場均27.3分、12.7籃板與5.6助攻的全能成績單。在長達14年生涯中歷經多達9位總教練的字母哥，如今遭昔日恩師公開質疑球商與打法，勢必將讓兩人間的將帥恩怨與戰術評價持續延燒。