我是廣告 請繼續往下閱讀

▲正值25歲生涯黃金巔峰期的林昀儒，本賽季出戰47場國際賽繳出高達72%的勝率。（圖／取自WTT flickr）

▲身體明顯生鏽僵硬的王楚欽完全無法跟上節奏，三局比分一路處於被動追趕，僅耗時23分鐘便以0：3遭橫掃淘汰。（圖／路透／達志影像）

2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單賽場，被視為奪冠大熱門的中國桌球隊在本屆賽事遭遇前所未有的毀滅性挫敗。男單16強戰中，世界排名第6的台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒展現頂級宰制力，以3：1（11：7、11：9、8：11、11：7）強勢擊潰中國好手周啟豪，豪取對戰3連勝晉級8強；雪上加霜的是，剛傷癒復出的中國一哥王楚欽隨後也爆出驚天大冷門，遭自家人19歲新星溫瑞博以直落三橫掃淘汰。眼見麾下大將接連落馬、全隊5人參賽僅剩溫瑞博一人苦撐，場邊督軍的中國隊男單主教練王皓面色鐵青、全程黑臉，神情寫滿無奈。正值25歲生涯黃金巔峰期的林昀儒，本賽季出戰47場國際賽繳出高達72%的勝率，此役面對首輪橫掃法國名將的周啟豪，林昀儒一開賽就以招牌絕活「反手擰拉」迅速控場，首局直接轟出一波6：0的夢幻開局，乾淨俐落地以11：7先聲奪人。次局戰況更成為全場勝負分水嶺，周啟豪雖一度透過加強旋轉取得8：4的大幅領先，但心態猶豫不決、接發球處理保守，讓林昀儒抓住機會在前三板連續反手爆衝直線強攻，上演驚天大逆轉以11：9連下兩城。儘管周啟豪在第三局以11：8扳回一城，但第四局林昀儒在前三板再度提速壓制，未給對手任何喘息機會，以11：7俐落關門鎖定勝利。相較於周啟豪的不敵林昀儒，王楚欽的慘敗更讓全場球迷目瞪口呆。先前因肩袖肌腱部分撕裂及右膝滑囊炎休戰36天、連續退出中國大滿貫與蒙彼利埃冠軍賽的王楚欽，抵達德國不到24小時便倉促提拍上陣。面對同門19歲師弟溫瑞博的全力搏殺，身體明顯生鏽僵硬的王楚欽完全無法跟上節奏，三局比分一路處於被動追趕，僅耗時23分鐘便以0：3遭橫掃淘汰。賽後握手時王楚欽神情沮喪低落、一度將臉轉向裁判席，引發部分網友「輸不起」的質疑。勝出的溫瑞博則展現極高風度，賽後深深彎腰鞠躬致意，並謙遜表示自己是抱著毫無壓力的心態向前輩學習衝擊。本屆賽事中國男單原本浩浩蕩蕩派出5名大將出征，不料首輪向鵬與梁靖崑便雙雙爆冷一輪遊，如今隨著王楚欽與周啟豪在16強同日落馬，對岸爭冠希望已完全寄託在19歲的溫瑞博身上。目睹王楚欽與周啟豪接連遭到擊潰，看台上的中國男桌教練王皓臉色鐵青全程嚴肅，顯見排兵佈陣與主力狀態調整正面臨巨大信任危機。接下來的男單8強淘汰賽中，林昀儒將與「中國最後希望」溫瑞博正面交鋒。