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美國勞工統計局（BLS）6日公布美國10月非農就業人數，經季節調整後增加16.5萬人，遠高於市場預估的5.9萬人。失業率微降至4.1％，同樣優於市場預期的4.2％。顯示美國勞動力市場展現出令人意外的韌性，這也進一步加大了交易員對於美國聯準會（Fed）將在本月升息的押注。除了10月強勁的非農就業成長外，前幾個月的數據也大幅向上修正，8月數據上修5.3萬人至18.6萬人；9月數據則上修3.1萬人至6萬人。薪資成長幅度同樣優於預期。平均時薪較上月成長0.4％，年增率達3.1％，分別高於市場預期的0.3％與2.9％。就業成長的廣度同樣表現亮眼，打破了過去主要依賴醫療保健業拉動的趨勢。專業與商業服務業以新增7萬個職位領跑各行業；醫療保健業緊隨其後，新增4.2萬個；其他顯著成長的領域還包括運輸與倉儲業增加2.5萬個，以及製造業增加1.9萬個。隨著投資人評估這份強於預期的就業報告，美國國債殖利率隨之強勢上揚。10年期美債殖利率大漲超過6個基點，來到4.903％；長天期的30年期美債殖利率則上升5個基點來到5.302％；同時，2年期美債殖利率上揚6個基點，來到4.539％。