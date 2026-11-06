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▲ 高雄網友也說，「朋友小孩被熱湯燙到腳，社工到家裡關懷三次還持續追蹤，好不容易才銷案」。(圖／翻攝自Threads）

▲這些經驗讓網友感受到，高雄對孩子受傷的狀況相當謹慎，寧可多跑幾趟、多關心幾次，也不願漏掉可能需要保護的孩子。(圖／翻攝自Threads）

高雄兒少保護開案數近日成為話題，被質疑「兒虐最多」，但不少網友在社群平台分享親身或親友經驗，指出高雄對兒少保護相當重視，即使孩子只是意外受傷，社會局也會主動關懷、持續追蹤，讓不少網友直呼「高雄社工真的很認真！」有網友在Threads分享，朋友的先生抱著孩子在公園玩耍，不小心跌倒造成孩子骨折，沒想到送醫後立即被通報，後續社會局還到家裡訪視好幾次。另一名高雄網友也說，「朋友小孩被熱湯燙到腳，社工到家裡關懷三次還持續追蹤，好不容易才銷案」，甚至有學生跌倒受傷，也會由老師、社工持續關心，直到確認沒有受虐才結案。這些經驗讓網友感受到，高雄對孩子受傷的狀況相當謹慎，寧可多跑幾趟、多關心幾次，也不願漏掉可能需要保護的孩子。有網友就認為，「社會安全網密度越高，小孩身心越有可能被照料到健康的程度。」高雄市社會工作人員職業工會也在臉書呼籲「請給社會局更多的資源支持」，有網友留言力挺，「開案率第一很好啊，代表社工敏感度高」，認為兒保開案數不能只看高低，更應重視社工是否積極發現問題、追蹤關懷。高雄近年也持續強化兒少保護，除了社工積極訪視、追蹤關懷，更推動「高風險幼兒醫療照護小組計畫」，由幼兒專責醫師帶領護理師、社工等專業團隊，主動走進高風險家庭，了解孩子的健康、發展及照顧狀況，從過去的「事後通報」走向「主動預防」，從社工到醫師，不再只是等孩子受傷才介入，而是希望更早發現問題、提供協助，及早接住需要幫助的家庭與孩子。