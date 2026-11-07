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金州勇士隊在開季拉出連勝之際，依然積極在轉會市場尋求內線即戰力。知名記者費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》專欄中爆料，勇士隊近期已主動致電芝加哥公牛隊，正式探詢引進年薪940萬美元的26歲中鋒史密斯（Jalen Smith）的交易可行性，期盼藉此替因持續患病本季恐全面報銷的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）解套，為球隊禁區輪替尋求短期最佳答案。勇士隊目前在禁區面臨著波爾辛吉斯合約所帶來的困境。波辛吉斯與球隊簽有一份為期2年、總額高達4000萬美元的合約，然而其持續未癒的病況幾乎確定將導致他缺席整個2026-27賽季。所幸對勇士球團而言，波爾辛吉斯下賽季的合約僅有300萬美元屬於受保障金額，這意味著接手他的球隊將能獲得大幅削減薪資空間的財務誘因。儘管開季僅進行兩周，各隊大多仍處於評估陣容競爭力的觀望期、並不急於拍板交易，但勇士隊已著手提前佈局，試圖在「立即獲得禁區奧援」與「耐心等待市場成熟」之間找到平衡點。在潛在引援名單中，公牛中鋒史密斯成為勇士最積極鎖定的目標之一。身為當年被鳳凰城太陽隊選中的首輪第10順位新秀，史密斯在歷經轉折後成功轉型為兼具外線投射與擋拆下沉終結能力的優秀輪替長人。他目前正處於3年總值2700萬美元合約的最後一年，本季年薪僅940萬美元，大約只有波爾辛吉斯年薪的一半，對於急需拉開進攻空間的勇士而言極具吸引力。本賽季至今，史密斯場均能繳出11.0分與7.8籃板的穩定雙十邊緣數據。雖然開季外線手感略顯掙扎、三分球命中率僅28.2%（上賽季高達37.3%），且在周三對陣紐約尼克隊的比賽中傷及手部提前退場，但其具備的高位掩護與外圍牽制力，依然是聯盟各隊爭相覬覦的內線拼圖。費雪分析指出，公牛隊現階段並無立即出脫史密斯的急迫性，更傾向等待自由交易市場進一步發酵以換取最大回報；然而勇士隊已經率先採取行動致電洽詢，雙方後續在合約配對與選秀權上的談判拉鋸。