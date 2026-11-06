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▲除了舞台上的精彩演出，這次開場 VCR也特別由雲安（如圖）親自操刀配樂，團隊希望透過音樂、視覺與故事性的鋪陳，帶領觀眾一步步進入演唱會世界。（圖／記者嚴俊強攝影）

天團告五人今晚（6日）在台北小巨蛋舉辦《在這裡 @century》世界巡迴演唱會，時隔三年再度攻蛋，他們一連帶來10首歌曲才與歌迷們互動，犬青打頭陣說：「第一天特別的驚喜、興奮，因為不知道發生什麼事。」但話還沒說完就被一旁的雲安插話，讓她直呼：「讓我把話講完！」雲安則趕緊道歉。而輪到謙哥說話時，麥克風突然沒聲音，只見犬青立刻代替他向大家打招呼，幽默化解意外插曲。告五人出道至今深受許多歌迷喜愛，他們也不斷締造新紀錄，創下台北小巨蛋連唱3場、3場全數完售的全新里程碑。睽違3年再度回到小巨蛋開唱，告五人今晚首場演出火力全開，超過3小時帶來26首歌曲，開場後接連演唱〈將錯就對〉、〈帶我去找夜生活〉、〈法蘭西多士〉、〈你要不要吃哈密瓜》等多首歌；之後由犬青先向大家打招呼：「第一天特別的驚喜，因為不知道發生什麼事。」沒想到話還沒說完就被一旁的雲安插話，讓她大喊：「讓我把話講完！」雲安則連忙道歉。犬青笑說演出第一天通常會有比較多狀況，也總是很興奮、會亂講話，覺得有點頭皮發麻。沒想到，在演唱《癒合》前真的有小插曲，雲安發現吉他沒聲音緊急喊卡，笑說：「這就是人生。」而謙哥在talking環節時，麥克風突然沒聲音，只見犬青立刻代替他向大家打招呼，喊道：「大家好，我是謙哥！」展現超強反應力以及團體默契。面對首場演出，謙哥充滿感性，表示：「非常開心我們又回到小巨蛋，我們又在這裡見面了！昨天彩排時很希望是演出當天，想看到大家的樣子，今天看到坐滿了歌迷，要向大家深深一鞠躬。」雲安則說，繞行世界好幾圈、再次回到小巨蛋，跟大家默契越來越好，犬青也誇讚現在有些歌真的不用cue ，大家都能準確抓到拍子。除了舞台上的精彩演出，這次開場 VCR也特別由雲安親自操刀配樂，團隊希望透過音樂、視覺與故事性的鋪陳，帶領觀眾一步步進入演唱會世界，並自然銜接開場第一首歌曲〈跳海〉。為了讓影像更具臨場感，三人也在VCR中發揮十足想像力，挑戰各種需要演技的畫面，包含沉在水裡、被大水追著跑等情境，甚至還有必須靠核心力量支撐身體、用肚子撐在椅子上做出划水動作的橋段，讓平時的體能訓練有了意想不到的發揮空間，三人笑說：「我們做的核心運動這時候派上用場了！」