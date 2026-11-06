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▲五熊（如圖）在黃少谷的演唱會預告片中熱舞一小段，心情和精氣神看起來相當不錯。（圖／黃少谷Threads）

女星蔡頤榛（五熊、本名蔡宜臻）4月因為潑油毀損日本國寶「佛足石」遭到逮捕，後來被奈良簡易裁判所裁處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金獲釋，藝人黃少谷今（6）日分享一段五熊熱舞的影片，透露對方將擔任自己在對岸的演唱會的嘉賓，五熊難得在風波後露臉，引發網友關注，有人酸：「應該不會感動到潑油吧？」黃少谷在社群平台發文宣布，11月20日、21日在中國武漢、長沙的巡迴演唱會，五熊將擔任特別嘉賓，由於當年兩人在偶像劇《終極三國》分別飾演周瑜和小喬，黃少谷寫下：「17年前，我們在同一部戲裡相遇，17年後，她答應了我的邀請，周瑜，等到他的小喬了！」另外，黃少谷隨文附上一段宣傳短片，可見許久沒露面的五熊一身休閒打扮，在看似公園的場地大跳熱舞，心情和精氣神看起來相當不錯，網友紛紛表示：「哇！你們是我那時候最愛的CP！不過現在看到五熊只會想起潑油」、「如果在潑油事件發生前我會全力支持」、「武漢和長沙的歷史文物瑟瑟發抖！」回顧整起事件，五熊在今年4月赴日本奈良藥師寺參觀時，涉嫌向距今有1200多年歷史的國寶「佛足石」潑灑無色透明的甘油液體後離境，她於8月再度入境日本時，在關西國際機場遭警方依涉嫌違反《文化財保護法》逮捕五熊當時向警方供稱，自己看到令她感動的事物時會有潑油祈禱的習慣，並坦言在日本其他地方也曾經有類似行為，在她被裁處並繳清罰款獲釋後，本人9月3日透過粉專發布中日雙語道歉聲明，坦承自身「愚昧無知」，向藥師寺、日本及台灣社會致歉，並承諾未來不會再犯。