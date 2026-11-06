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美股週五（6日）開盤後主要指數漲跌不一，晶片股在經歷昨日的大跌後反彈，不過強勁的10月非農就業報告，推高了美國公債殖利率，增加了美聯儲升息的預期，也對股市的上漲動能造成制約。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌169.24點或0.33％；標普500指數上漲68.70點或0.93％；那斯達克指數上漲454.547點或1.87％；費城半導體指數上漲586.01點或6.50％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲7.88％、輝達上漲6.69％、特斯拉上漲2.90％、SpaceX上漲7.15％。記憶體類股方面，美光上漲9.71％、Sandisk上漲12.51％，SK海力士ADR股價上漲6.36％。根據《CNBC》報導，由於民主黨在期中選舉中取得重大勝利，市場擔心資料中心建設可能會放緩，這給AI相關類股帶來沉重打擊，但在經過週四的大幅拋售後，開始有投資者趁低入場，科技股展現出強勢反彈，包括輝達、Meta等AI巨頭都一掃昨日陰霾。Quilter投資組合經理克拉克（Stuart Clark）表示，「市場上部分科技巨頭的跌幅之大令人吃驚，這同時也突顯出美股市場中積聚已久的集中度風險。由於數量相對較少的科技股與半導體股如今占據了如此大的權重，這些個股的疲軟表現很快就會轉化為那斯達克指數與標普500指數的顯著下跌」。Lombard Odier亞洲首席投資官伍茲（John Woods）表示，「AI敘事尚未終結」，他強調民主黨部分人士對暫停資料中心建設的相關表態已開始有所收斂，伍茲認為市場基本面並未明顯惡化，波動更多來自於投資人倉位調整驅動的修正。分析師布蘭德（Greg Boland）則對美股週五的反彈持保留態度，認為其「更像是抄底和空頭回補，而非情緒的根本性轉變」，並指出現在核心的問題在於AI基礎設施的投入，究竟能否轉化為投資者所期待的盈利與現金流。