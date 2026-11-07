我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠崎泫（如圖）稱Toyz是她「最好的筆友」，從對方入獄第一天就每天寫信給他。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

電競直播主Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，近日獲得假釋並遭遣返回香港，女友篠崎泫隨後也飛到香港陪伴，昨晚（6日）無預警與Toyz合體直播。Toyz入獄期間，篠崎泫天天寫信，甚至將外面發生的事情、網友留言全都截圖寄給他，因此Toyz即使服刑2年半也沒和外界脫軌，而眾人看到厚厚的一疊信，幾乎快和字典一樣厚，忍不住讚嘆：「真愛太強大！」Toyz一出獄就和篠崎泫合體直播，篠崎泫稱對方是她「最好的筆友」，從Toyz入獄第一天就每天寫信給他，還將外面發生的事情、網友對旗下火鍋品牌「鍋癮子」的留言、愛貓生活全都截圖寄給他，讓篠崎泫直呼：「你們以為他跟網路世界脫節？沒有，他都看得到，一直以來我都會寄給他。」甚至還會把Threads上有關Toyz的內容都拿給他看。篠崎泫表示自己每天都像是在寫報告，告訴他外面發生的事情，對此網友們也紛紛留言：「粿粿偷吃有看到嗎」、「難怪（拾汣）茶屋可以一直出新品項」、「有hahababy的新聞嗎。」另外，許多人看了篠崎泫替Toyz的事業、生活付出，感動表示：「下次有人問我真愛是什麼，我會回答『你去坐牢的話我把所有外面發生的事、說的話，通通印下來寄給你』」、「對方在坐牢都能不離不棄」、「突然我又相信愛情了……」、「不能辜負她欸」、「留友看真愛。」Toyz不僅超活網，篠崎泫還爆料他即使在獄中，對股市的敏銳度仍超高，「每次要買什麼都是他跟我講的，說那個聯電去買一下、台積電現在可以買…」篠崎泫表示Toyz出獄前最後一次會客，告訴她股票可以賣一賣了，覺得股市接下來會往下走，讓篠崎泫笑說：「你在裡面倒是很會分析。」