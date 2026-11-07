我是廣告 請繼續往下閱讀

競爭球隊 爭奪動機與輪值急迫性 薪資條件與簽約優勢 潛在阻礙與評估限制 洛杉磯道奇 （原所屬球隊） 尋求重組三巨投（大谷、山本、史庫柏），奪回世界大賽冠軍 西海岸地緣優勢、季中建立的合作基礎與頂級奪冠競爭力 團隊薪資高懸，需衡量豪華稅長期沉重負擔 紐約大都會 （最強競爭者） 迫切需要能扛起十月戰局的絕對一號王牌 老闆柯恩（Steve Cohen）財力無上限，具備開出「碾壓級報價」之意願 需說服球員適應紐約大市場的高壓輿論環境 紐約洋基 （邪惡帝國） 升級頂級輪值雙保險，與柯爾組成歷史級左右護法 豪門底蘊深厚、爭冠窗口穩定，具備足夠競標銀彈 柯爾大約在身，再砸超長約將導致豪華稅失控 聖地牙哥教士 （國西同區宿敵） 削弱同區霸主道奇、鞏固自身季後賽競爭優勢 新老闆入主帶來全新經營氣象與積極補強意向 陣中已有馬查多等巨約，內部財政與現金流限制仍待釐清

賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）正式引爆今冬大聯盟自由球員市場最瘋狂的王牌爭奪戰！除了全力尋求續約的衛冕軍道奇之外，美媒《BolaVIP》記者托巴爾（Santiago Tovar）引述業界消息指出，紐約大都會、紐約洋基以及國聯西區同區世仇聖地牙哥教士，皆已正式被列入史庫柏的潛在追求者行列；這場牽動數億美元的頂級軍備競賽，極可能演變成大聯盟近年規模最龐大的歷史級搶人大戰，其中資金實力雄厚且急需一號先發的紐約大都會，被評為最具威脅的截胡強權。道奇在今年交易截止日前大動作清空農場深度換來史庫柏，原本寄望藉由這位賽揚強投完成世界大賽連霸壯舉，未料最終在國聯冠軍賽飲恨出局。隨著球季落幕，球團今冬最核心的戰略任務，便是全力簽回史庫柏，與大谷翔平、山本由伸共組大聯盟最具破壞力的夢幻先發輪值以圖奪回王座；然而，這張門票的競標代價正隨著各路豪門的加入而急速飆升。同處國聯西區的聖地牙哥教士突然浮上檯面，成為這場爭奪戰中最具戲劇性的變數。教士隊近期迎來新經營團隊入主，制服組在轉會市場上的態度被預期將轉趨強勢；儘管隊內目前已有馬查多（Manny Machado）等多張沉重的高額合約在身，但若能在財務槓桿上取得解套，直接從同區死敵道奇手中拔除史庫柏，戰略價值極高。東岸豪門紐約洋基同樣具備參戰的雄厚資本。若能引進史庫柏，將可與當家賽揚右投柯爾（Gerrit Cole）組成令全聯盟聞風喪膽的頂級左右門神；然而，洋基高層面臨的考驗在於，柯爾的巨約仍在走期中，若再為史庫柏砸下一張年均薪突破3500萬美元的長約，球團將面臨連續數年最高級距的豪華稅懲罰，這讓條紋軍團在出價時相對保留。在所有潛在競爭者中，紐約大都會被公認為對道奇威脅最大的頭號勁敵。美媒記者托巴爾深入分析指出：「大都會不僅擁有老闆柯恩堅定不移的補強意願，更兼具確保輪值王牌核心的急迫使命。大都會坐擁壓倒性的資金實力，完全有能力開出一份凌駕於所有球隊之上的『碾壓級報價』。」對於大都會而言，簽下史庫柏不僅能瞬間補齊先發輪值的最後拼圖，更能直接重創西岸勁敵道奇重返榮耀的藍圖。面對大都會極可能祭出的百億台幣銀彈攻勢，道奇制服組若想捍衛這門賽揚王牌，勢必得在談判桌上拿出超越常規的決心與魄力。